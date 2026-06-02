Por qué la princesa Leonor no realizó la selectividad para ingresar a la Universidad

La princesa Leonor, heredera al trono de España, ha logrado acceder a la universidad sin tener que presentar la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), también conocida como Selectividad, se trata de un proceso de evaluación que hacen todos los jóvenes para acceder a la educación superior, sin embargo, ella saltó esa etapa por una razón especial.

La princesa Leonor fue matriculada en la universidad

La princesa Leonor, de 20 años, continúa su camino académico en un momento en el que la mayoría de los adolescentes en España deben enfrentarse a las pruebas de acceso a la universidad, conocidas como la PAU, que se abren en estas semanas. La Casa Real española confirmó su matrícula en la universidad semanas antes de que se abrieran las solicitudes para dichas pruebas.

Princesa Leonor y el rey Felipe VI//Instagram de la Casa Real de España

"Sus Majestades los Reyes anuncian que Su Alteza Real la Princesa de Asturias cursará el Grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid. El programa académico tiene una duración de cuatro años y se iniciará en el tercer cuatrimestre de 2026", informaron desde el Palacio.

La princesa Leonor realizó un proceso especial de admisión para la universidad

La Casa Real informó que la hija del rey Felipe VI y la reina Letizia, ingresó en la universidad a través del mismo proceso de admisión que otros jóvenes, diseñado para estudiantes extranjeros. Esto fue posible porque Leonor cursó su bachillerato en un centro educativo en el extranjero, lo que le permitió acceder al programa universitario de manera similar a otros estudiantes internacionales.

Princesa Leonor//Instagram de la Casa Real de España

"La Princesa de Asturias ha superado satisfactoriamente el proceso de selección que se aplica a los estudiantes que han cursado sus estudios de bachillerato en el extranjero y ha obtenido la resolución favorable del Comité de Evaluación en el proceso de admisión. Este grado universitario, que se imparte en el campus de Getafe, incluye, entre otras, materias relacionadas con la Ciencia Política, las Humanidades, el Derecho, la Economía, la Sociología, la Historia y las Relaciones Internacionales", comunicó la entidad.

En la página de la Universidad Carlos III se detalla que el programa para estudiantes extranjeros se llama 'Early admission' y los requisitos que deben tener los jóvenes para aprobarlo es tener buen expediente académico, nivel B2 de inglés y que acrediten no haber estado en España durante el tiempo de la realización de esos estudios.

Princesa Leonor//Instagram de la Casa Real de España

Por tal motivo, la princesa Leonor pudo ingresar a ese programa, ya que llevó a cabo su formación académica en Gales, donde cursó el Bachillerato en el UWC Atlantic College durante dos años. Aunque los detalles de sus calificaciones permanecen en la privacidad, la decisión de ingresar a la universidad a través de esta modalidad sugiere que su rendimiento académico fue positivo.