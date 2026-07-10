Así fue la vida de la princesa Leonor en la Academia Militar

Un hecho de importancia real cerró el ciclo de la princesa Leonor de Borbón y su formación militar. Tras tres años de un plan de estudios condensado y máxima exigencia, el 10 de julio del 2026, la heredera al trono terminó con los cursos académicos, que la prepararon de forma integral para asumir en el futuro el mando supremo de las Fuerzas Armadas como capitana general. Su vida en estos últimos años estuvo llena de aventuras, retos cumplidos y medallas que demostraron su perseverancia y capacidad. Los medios de comunicación siguieron sus pasos en todo momento, hasta acompañarla en este final de curso.

La princesa Leonor en la academia naval

La vida de la princesa Leonor en la Academia Militar

La vida de la princesa Leonor en la Academia Militar no solo fueron estos últimos meses, en su preparación en la etapa aérea. El 17 de agosto del 2023 ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza, para comenzar la primera etapa en su instrucción en el Ejército de Tierra. Durante 10 meses, y al tratarse de un programa adaptado, la heredera tuvo que cursar de forma simultánea asignaturas y módulos prácticos correspondientes al primer y segundo año de la carrera de los oficiales de infantería, además de la intensidad física extrema de estas actividades.

La pista de combate, la instrucción individual del combatiente, las maniobras tácticas en el riguroso campo de San Gregorio, y los exigentes ejercicios de fuego real y prácticas de tiro fueron algunas de las cosas en los que la princesa se sobresalió en toda su formación. En el plano de las competiciones internas, demostró una gran destreza deportiva al ganar la medalla de plata en esgrima por equipos, durante el XXIV Campeonato Deportivo de Academias Militares para Oficiales. Al finalizar este ciclo en julio de 2024, recibió de manos de su padre el empleo de alférez alumna y fue condecorada con la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco.

Su segunda etapa fue en la Escuela Naval Militar de Marín, situada en la provincia de Pontevedra. Allí, se incorporó a finales de agosto de 2024 para integrarse en la Armada, y si bien contó con unos meses dentro de las instalaciones terrestres, aprendiendo las bases, su mayor odisea ocurrió en un viaje de instrucción de cinco meses a bordo del emblemático buque escuela Juan Sebastián de Elcano.

Como guardamarina de la dotación, la heredera al trono cruzó el océano Atlántico, llegando al puerto de diferentes ciudades de América y Europa, enfrentó temporales en mar abierto y aprendió a calcular la posición del barco mediante la observación de las estrellas. Durante esta travesía, realizó guardias de puente de día y de noche, participó en las maniobras de izado de velas y colaboró en las tareas cotidianas de mantenimiento del buque. Por su intachable rendimiento en aguas internacionales, recibió la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco, y regresó a su hogar en julio del 2025.

La vida de la princesa Leonor en la Academia Militar

En septiembre del 2025, comenzó el que sería el tercer y último ciclo formativo: la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, en la Región de Murcia. Por la misma duración de 10 meses, entró en un periodo de instrucción y exigencias en el Ejército del Aire y del Espacio. Esta fase exigió de la princesa una agudeza técnica y mental superior para dominar la tecnología aeroespacial, y las actividades más difíciles, que completó con éxito, como el curso básico de paracaidismo militar.

Al igual que sus antecesores, aprendió diversas maniobras, se ejercitó en entrenamientos intensivos y logró pilotear un avión de entrenamiento Pilatus PC-21. Uno de los momentos cumbres de este año se produjo cuando protagonizó un vuelo conjunto de instrucción aérea junto al propio rey Felipe VI, volando en formación cerrada sobre el mar Menor. En sus semanas de despedida de la academia, antes del gran evento del 10 de julio, su implicación institucional fue reconocida civilmente con la entrega de la Medalla de Oro de la Región de Murcia, la de la Asamblea Regional y el título honorífico de Hija Adoptiva de San Javier.

Así finalizó su formación militar la princesa Leonor: la entrega junto a su padre

Así finalizó su formación militar la princesa Leonor: la entrega junto a su padre

El 10 de julio del 2026, ocurrió uno de los eventos más importantes para la princesa Leonor: finalizó, tras tres exigentes años, su formación militar y recibió de su padre la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico. El escenario elegido para este cierre institucional de la máxima solemnidad fue la plaza de armas de la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, en Murcia, y la ceremonia estuvo presidida por el rey Felipe VI, quien acudió acompañado por la reina Letizia y la infanta Sofía, buscando celebrar junto a la heredera este momento. Allí, se realizó la tradicional Entrega de Reales Despachos de Empleo a la nueva promoción de oficiales.

A pesar de algunos cambios en la tradición, debido a un incidente que hubo hace unos días, la relevancia militar del acto se mantuvo intacta. El director de la academia, Luis Felipe González Asenjo, elogió públicamente el paso de la heredera por el centro, calificándolo como un "rotundo éxito" y alabando virtudes como su tenacidad, valor y compañerismo. Finalmente, ocurrió el momento más emotivo. El monarca se acercó a su primogénita y, tras un riguroso e institucional saludo militar por parte de la princesa, le impuso solemnemente la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico con distintivo blanco, completando de este modo la trilogía de las máximas condecoraciones de los tres ejércitos de España.

La princesa Leonor de Borbón terminó con honores sus tres años de instrucción conjunta en las Fuerzas Armadas. Aunque aún no recibirá su despacho definitivo de teniente, hasta julio de 2027, la heredera cerró una etapa vital para comenzar una nueva en sus estudios superiores universitarios. Según se dio a conocer, será en el Grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, continuando con paso firme su formación integral para el día en que deba asumir la Jefatura del Estado.

A.E