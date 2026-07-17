La princesa Leonor y la infanta Sofía apuestan al rosa con dos looks en clave quiet luxury

La princesa Leonor y la infanta Sofía, las hijas de los reyes Letizia Ortiz y Felipe VI, volvieron a convertirse en referentes de estilo con dos estilismos coordinados en tonos rosa. Mientras la heredera al trono eligió una combinación relajada, su hermana optó por un conjunto formal. Sin embargo, ambas confirmaron con sus looks que la tendencia quiet luxury también pisa fuerte en la realeza española.

Los looks de la princesa Leonor y la infanta Sofía que se llevaron todas las miradas

La princesa Leonor y la infanta Sofía volvieron a captar todas las miradas durante una de sus últimas apariciones públicas durante un encuentro con jóvenes con discapacidad en la Residencia de Estudiantes de Madrid. Las hijas de la reina Letizia Ortiz y el rey Felipe VI demostraron, a través de sus looks, que el color rosa también puede ser sinónimo de sofisticación.

Las jóvenes apostaron por estilismos de líneas depuradas, cortes impecables y una paleta monocromática que refleja a la perfección el fenómeno del quiet luxury, una de las corrientes más fuertes de la moda actual. Si bien cada una imprimió su propia personalidad al look, ambas mantuvieron una misma estética basada en prendas de calidad, siluetas clásicas y una elegancia que no depende de logotipos ni excesos.

La infanta Sofía y la princesa Leonor

La princesa Leonor lució una blusa estructurada en rosa coral, uno de los colores que pisa fuerte en las colecciones de primavera-verano por su capacidad de aportar energía y luminosidad. La prenda presenta mangas cortas amplias, cuello camisero y un original cinturón confeccionado en la misma tela que marcaba la cintura, logrando una silueta femenina y moderna.

Para equilibrar el color intenso de la parte superior, la princesa Leonor apostó por un pantalón blanco de pierna recta, una elección que aportó frescura y un aire veraniego al conjunto. Su estilismo se completó con zapatos en tono blanco y un clutch haciendo juego de líneas minimalistas, reafirmando así el concepto de que menos es más.

La infanta Sofía y la princesa Leonor

La infanta Sofía, por su lado, sorprendió con un traje sastre en rosa pastel, una tonalidad suave que aporta frescura sin perder formalidad. Su outfit estuvo integrado por un blazer cruzado de inspiración masculina, con doble abotonadura, solapas amplias y hombros ligeramente estructurados, una confección que aporta presencia y eleva cualquier look.

El saco fue combinado con un pantalón sastrero de pierna ancha y caída fluida, una silueta que continúa dominando las colecciones de sastrería femenina por su capacidad para estilizar la figura. Debajo del blazer llevó un top blanco liso que aportó luminosidad y rompió sutilmente con el total look rosa. Como calzado, la infanta Sofía eligió zapatos en tono nude, un ítem clásico que deja el protagonismo al conjunto.

La princesa Leonor y la infanta Sofía imponen el color rosa para looks de día

Aunque ambas eligieron distintas tonalidades, el rosa fue el gran hilo conductor de sus atuendos. Mientras la princesa Leonor se inclinó por un rosa coral vibrante, la infanta Sofía optó por un rosa empolvado. ​Así, ambas demostraron cómo un mismo color puede adaptarse a diferentes estilos y ocasiones.

La infanta Sofía y la princesa Leonor

La elección no parece casual. En las pasarelas internacionales, el rosa dejó de asociarse exclusivamente con una estética romántica para convertirse en uno de los colores clave de la sastrería femenina. De hecho, es una tonalidad ideal para llevar durante el día porque es elegante, luminoso y versátil.

En sus looks también se observa una clara influencia del concepto de lujo silencioso, que apuesta por prendas bien confeccionadas, tejidos de calidad y una elegancia que no necesita recurrir a marcas visibles para transmitir sofisticación. De esta manera, la princesa Leonor y la infanta Sofía apuestan al rosa con dos looks en clave quiet luxury, una tendencia que promete consolidarse en la realeza europea.