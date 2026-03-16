Así son los cuidados de la reina Leticia: alimentación antioxidante y una exigente rutina

Letizia Ortiz es una de las royals más observadas por algunas polémicas en la que está involucrada y su capacidad de ser influencia del estilo business woman. Esto la puso como protagonista de las miradas, sobre todo de expertos fashionistas y usuarios en búsqueda de un estilo de vida saludable. Sin embargo, para llegar a marcar esa tendencia, mantiene una lista de cuidados personales que le permiten explotar su interés por los deportes y una alimentación antioxidante.

Letizia Ortiz

Así son los cuidados de la reina Leticia: una exigente rutina

Letizia Ortiz es una de las mujeres royals más observadas por los usuarios y los expertos fashionistas. Sus elecciones elegantes y sastreras no solo vienen de la mano de un cuidadoso estilo business woman. También se le suma a un aspecto cuidado y tonificado, que consiguió gracias a una rutina saludable. La reina de España es una amante de los deportes y no duda en agregarlo en su estilo de vida, como parte esencial para mantenerse sana.

Según dieron a conocer en diversos, ella se dedica a practicar a diario ejercicios de alta intensidad, combinando numerosas asignaturas que dan como resultado una espalda corpulenta y unos brazos tonificados. Desde bici estática, yoga, pilates y estiramientos hasta ejercicios de fuerza, marca su pasión por la adrenalina y el estilo de vida saludable. Sin embargo, su favorito es la escalada, tanto que pidió instalar en la Zarzuela un rocódromo con la intención de practicarlo discretamente.

Letizia Ortiz

La alimentación saludable de Letizia Ortiz

El deporte no es el único ámbito en el que Letizia Ortiz encuentra su estilo de vida saludable, sino que además le agrega un hábito para una alimentación, basándose en la dieta Perricone. La misma es planteada no con el objetivo de adelgazar, sino para una mejorar antiedad y antiinflamatoria, mejorando el aspecto de la piel, mostrándola tersa, joven y jugosa a sus 53 años.

Es por eso que mantiene una rutina en alimentos ricos en propiedades antioxidantes, como espinacas, avena, o frutos rojos. A esto, se le agregan proteínas de alta calidad, como el salmón, pero también el pollo, el pavo o el tofu. Las grasas saludables como el aceite virgen extra, el aguacate y los frutos secos también juegan un papel indispensable, unido al té verde o la cúrcuma, todo con el objetivo de mantener una imagen cuidada.

Letizia Ortiz

Los expertos fashionistas y sus seguidores no tardan en destacar la belleza y el estilo que la reina Letizia Ortiz marca en cada evento en el que hace presencia. Sin embargo, ese aspecto lo ganó con su amor por los deportes y manteniendo una alimentación saludable, que la ayuda a mantener músculos fuertes y firmes para todas sus actividades protocolares y personales.

A.E