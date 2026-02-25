Quiénes habrían sido las amantes del rey Felipe VI durante su matrimonio con Letizia Ortiz

El escándalo es total y las opiniones son varias. Tras la primicia brindada el pasado lunes 23 de febrero por Rodrigo Lussich en Intrusos (América TV), se habría desatado un nuevo “guapa gate” entre Argentina y España. Esta vez a partir de un presunto romance entre el rey Felipe VI y Juliana Awada, exesposa de Mauricio Macri. Según se comentó en el ciclo de espectáculos, los rumores habrían vuelto a colocar bajo la lupa la vida sentimental del monarca. En este contexto, el nombre de Letizia Ortiz quedaría inevitablemente mencionado al revelarse los antecedentes amorosos del soberano, incluso durante su matrimonio.

Las mujeres con las que se lo vinculó al rey Felipe VI

La historia sentimental de rey Felipe VI comienza a escribirse antes de que conociera a Letizia Ortiz Lo cierto es que, mucho antes de consolidar su historia oficial junto a Letizia Ortiz, el hijo de los eméritos reyes Juan Carlos I y Sofía habría protagonizado una extensa lista de romances que, según las versiones de los periodistas que siguen de cerca la historia de la familia real, incluirían al menos 13 mujeres.

Cuando Felipe asumió el trono en junio de 2014 tras la abdicación de su padre, ya estaba casado y tenía dos hijas, pero su etapa como Príncipe de Asturias habría estado marcada por vínculos con aristócratas, modelos, periodistas y figuras del espectáculo. Se decía que el único requisito que los monarcas habían impuesto para su futura pareja era que fuese “una aristócrata de buena familia”, aunque por aquel entonces el heredero aparentemente había hecho caso omiso.

Rey Felipe y Reina Letizia | Casa Real España

Entre los nombres que más repercusiones habrían generado, se destacó el de Gwyneth Paltrow, quien habría sido señalada como un supuesto amor de verano en 2002. La dimensión que alcanzaron estas versiones fue tal que la Casa Real se habría visto obligada a intervenir, aclarando que ambos solo habrían compartido una cena con amigos. También se lo vinculó con la presentadora Anne Igartiburu, así como con otras figuras del ambiente europeo.

Otro de los romances más resonantes fue el de Eva Sannum. El 14 de diciembre de 2000, el entonces príncipe habría comunicado públicamente, desde el Palacio de la Zarzuela, su ruptura con la modelo, luego de casi cuatro años juntos. Aunque el noviazgo nunca habría sido confirmado oficialmente, la relación era considerada un secreto a voces.

Eva Sannum y Felipe VI

En la lista de mujeres que habrían conquistado a Su majestad también aparecerían Isabel Sartorius, quien habría sido uno de sus grandes amores de su juventud; Gigi Howard, a quien habría conocido durante su máster en Estados Unidos; y Tatiana de Liechtenstein, considerada por muchos como una candidata ideal por su título nobiliario. Asimismo, se lo había relacionado con Gabriella Windsor -actualmente conocida como Ella Kingston-, Yasmeen Ghauri, Esmeralda Iacobella Macioti, Mencía Roca de Togores Lora, “Didi” Martínez Bordiú Aznar, Flor de María Valero y Viviana Corcuera.

La primera relación conocida habría sido la de Victoria Carvajal y Hoyos, hija del marqués de Isasi y la marquesa de Hoyos. Se trataba, según trascendió, de un romance adolescente que habría comenzado cuando ambos estudiaban en el Colegio Santa María de los Rosales. Más adelante, a los 21 años, habría conocido a Isabel Sartorius, entonces estudiante de Ciencias Políticas e hija del marqués de Mariño. En varios casos, la prensa habría insinuado que Juan Carlos I habría ejercido cierta presión mediática para desalentar vínculos que no resultaran convenientes para la Corona.

Tatiana de Liechtenstein

La mujer que habría conquistado a Felipe VI mientras está casado con Letizia Ortiz

En la actualidad, versiones periodísticas señalan que el rey Felipe VI se encuentra nuevamente en su refugio en las afueras de Madrid. El presunto quiebre matrimonial entre los actuales reyes de España generó que su escondite secreto volviera a cobrar protagonismo. De acuerdo con distintos especialistas en temas de la Casa Real, entre ellos Jaime Peñafiel y Laura Rodríguez, en el entorno del monarca habría una mujer que conquistó su corazón.

Los especialistas sostienen que se trata de una figura de apariencia rubia y estilizada, divorciada y perteneciente a un linaje con raíces aristocráticas, instalada en la exclusiva zona de Pozuelo de Alarcón. Aunque mantendría un bajo perfil mediático, su apellido la vincularía históricamente con familias relacionadas al franquismo, dado que sería prima de los nietos de Francisco Franco. Según estas versiones, integraría el círculo más cercano de la realeza, especialmente en el grupo de amistades que compartiría con los hermanos Fuster, y la unión entre ambos no sería reciente, sino un affaire de larga data que habría logrado sostenerse con extrema discreción a lo largo de los años.

Gwyneth Paltrow | Instagram

Hoy, mientras resurgen versiones de engaños e infidelidades entre Felipe VI y Letizia Ortiz instalándose un nuevo “guapa gate”, el pasado y el presente sentimental del monarca volvería a ponerse bajo la atenta mirada pública. Hasta el momento, la Casa Real mantiene un prudente silencio resguardando la imagen del monarca y evaluando si tomarán algún tipo de medidas judiciales ante semejante cimbronazo mundial.

NB