Letizia Ortiz reaparece con un power suit rojo que redefine la sastrería femenina

Letizia Ortiz inauguró la semana con una visita oficial a la Estación Experimental Cajamar Las Palmerillas, ubicada en El Ejido, en la provincia de Almería. El centro tecnológico, referente en agricultura intensiva mediterránea, celebró recientemente medio siglo de trabajo en investigación y transferencia de conocimiento al sector agrícola.

El impresionante estilismo de la reina Letizia

Para la ocasión, Letizia Ortiz apostó nuevamente por una de sus fórmulas de estilo más reconocibles: el traje sastre, una prenda que combina elegancia, funcionalidad y carácter.

El traje rojo de Hugo Boss que ya es un clásico

Para este acto institucional, Letizia Ortiz eligió un sofisticado traje rojo de la firma Hugo Boss. El conjunto, compuesto por blazer y pantalón de sastrería, presenta un patrón ligeramente oversize que aporta un aire contemporáneo a un diseño clásico.

El clásico Hugo Boss de la reina Letizia

La chaqueta tiene un corte estructurado y diseño cruzado con dos filas de botones negros que generan un contraste elegante con el rojo intenso del tejido. Las solapas anchas y puntiagudas refuerzan el estilo formal, mientras que la cintura levemente entallada estiliza la silueta y aporta equilibrio al conjunto.

Un estilismo clásico con guiños modernos

El traje se completa con un pantalón de pinzas de corte recto, una silueta que favorece la figura y refuerza la estética de sastrería tradicional. La reina Letizia lo combinó con una camisa blanca básica de cuello camisero, un recurso infalible dentro del guardarropa femenino.

El impresionante conjunto de Letizia Ortiz

Para los accesorios Letizia Ortiz, optó por mocasines acharolados con tacón cuadrado y detalle de antifaz, uno de los calzados estrella de la temporada. El toque de lujo llegó con unos pendientes de Gold & Roses, el modelo Criolla Triple en oro rosa de 18 quilates con diamantes. El beauty look completó el estilismo con el cabello suelto, ondas suaves y un maquillaje en tonos rosados que resaltó su mirada y aportó luminosidad al rostro.