Crece la lista de amantes de la reina Letizia Ortiz, tras más 20 años de matrimonio

En los últimos años, la reputación de Letizia Ortiz ha sido gravemente afectada por las revelaciones de Jaime del Burgo, su excuñado. Este abogado, surgido del pasado, reveló uno de los secretos mejor guardados de la Zarzuela en la última década. Según sus declaraciones, la madre de las princesas Leonor y Sofía habría mantenido una relación extramatrimonial con él durante varios años.

Según él, existen pruebas que le dan veracidad a su relato, afirmando que todo se descubrió en 2012, coincidiendo con una importante crisis matrimonial entre los reyes. Las revelaciones de Jaime del Burgo han cambiado la narrativa sobre la crisis, que se creía motivada por los problemas de la corona, como el caso Nóos y los escándalos de Juan Carlos I. Según el letrado, las intensas discusiones mencionadas por la periodista Pilar Eyre no eran por estos problemas externos, sino por una infidelidad. Esta versión ha sido respaldada por otros expertos en la Casa Real, que siempre sospecharon de una ruptura en la pareja real.

Pilar Eyre, una reconocida periodista especializada en la realeza, asegura que el matrimonio de Letizia y Felipe está completamente roto y que apenas existe una relación entre ellos. Jaime Peñafiel, otro experto en la realeza, ha afirmado que esta infidelidad no es un caso aislado y que la reina consorte ha tenido varios amantes a lo largo de los años.

Letizia Ortiz y Felipe VI

La lista de los amantes de Letizia Ortiz incrementa

Las historias sobre los amantes de Letizia Ortiz no son nuevas. Según varios testimonios, la también periodista mantuvo múltiples relaciones amorosas incluso antes de casarse con Felipe. Uno de estos amantes, Jim Russo, periodista de la agencia EFE, reveló en una entrevista con Antonio Montero que ella ya había puesto sus ojos en el entonces príncipe y que hizo todo lo posible por conocerlo. Maica Vasco, otra persona cercana a la reina, la describe como una mujer ambiciosa que utilizaba a los hombres para avanzar en su carrera, sin involucrarse emocionalmente.

Laura Rodríguez amplió la lista de amantes de la reina Letizia, incluyendo nombres como Luis Miguel González, un hombre casado y con cinco hijos a quien conoció durante su estancia en México. También se ha mencionado a un famoso pintor que la retrató desnuda y al conocido vocalista del grupo de música Maná, Fher Olvera. Además, se le relacionó con el aristócrata Kitín Muñoz, con quien habría tenido un breve romance.

Letizia Ortiz - Fher Olvera

En el pasado, Letizia también habría sido infiel a su primer esposo, Alonso Guerrero. Durante esa época, mantuvo relaciones con David Tejera a principios de los 2000 y con el jefe del periódico Siglo XXI en México. Las historias de infidelidad parecen ser una constante en la vida de la reina, mostrando una vida amorosa complicada y llena de secretos.

Las recientes revelaciones y el creciente número de amantes atribuidos a la reina Letizia Ortiz han causado un gran revuelo en la opinión pública y han dañado su imagen. A medida que más detalles salen a la luz, no solo se cuestiona su vida personal, sino también su papel como consorte del rey Felipe VI.

AM