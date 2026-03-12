El verdadero motivo por el que la reina Letizia nunca usa reloj: “No es un simple descuido”

El estilo de la Reina Letizia ha sido objeto de análisis durante años. Sus trajes sastreros, las joyas minimalistas y hasta su calzado forman parte de una estética muy estudiada que combina elegancia y sobriedad. Sin embargo, hay un accesorio que llama la atención por su ausencia constante, el reloj.

La última vez que la reina Letizia fue vista utilizando un reloj fue en 2007 cuando todavía era Princesa de Asturias. Desde entonces, el complemento desapareció por completo de sus apariciones públicas, lo que despertó diversas interpretaciones entre especialistas en protocolo y comunicación no verbal.

La razón por la cual la reina Letizia no lleva reloj

Según explica la experta en protocolo María José Gómez Verdú: “En etiqueta, cuando algo se repite en el tiempo, deja de ser casual para convertirse en mensaje”. En ese sentido, la ausencia del reloj en la imagen pública de Letizia podría interpretarse como una decisión consciente para reforzar un estilo más depurado y menos asociado al lujo ostentoso.

Históricamente, el reloj ha sido considerado un símbolo de poder, control del tiempo y autoridad, especialmente en el ámbito masculino. Prescindir de él, en cambio, puede reforzar una estética de sobriedad y minimalismo, algo que se ha vuelto común en el estilismo de la reina Letizia.

El costoso reloj que Juan Carlos I le regaló a Letizia Ortiz

Curiosamente, durante sus primeros años como miembro de la familia real, a Letizia Ortiz sí se la vio con un reloj muy especial. Se trataba de un modelo que le regaló Rey Juan Carlos I cuando se anunció su compromiso, siguiendo una tradición que también alcanzó a otros miembros de la familia.

El reloj en cuestión era un Audemars Piguet Lady Royal Oak, una pieza de acero y oro amarillo con caja octogonal y esfera negra, considerada una de las creaciones más emblemáticas de la firma suiza. Se trata de un modelo pequeño y elegante, cuyo valor supera los 17.000 euros, y que desde hace años permanece guardado en el joyero personal de la reina Letizia.