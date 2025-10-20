Así es la vida de Ángela Zorreguieta, la hermana desconocida de Máxima de Holanda: dedicada a la ciencia y con una carrera brillante

Máxima Zorreguieta logró consagrarse como una de las personalidades más queridas y destacadas de los Países Bajos. Su jerarquía como reina la llevó a ocupar un lugar de privilegio del otro lado del océano. Sin embargo, cada vez que puede, se la ve muy unida con su familia, de la cual siempre mantuvo en absoluta discreción.

Sin embargo, su imagen pública se convirtió en una fuente de interés para los investigadores de la realeza que encuentran en ella una fuente de inspiración por su elegancia, inteligencia y sofisticación, cualidades que heredó de su genética. Tal es así que, en las últimas horas, resonó con fuerza el nombre de una de sus hermanas desconocidas: Ángela Zorreguieta.

Ángela Zorreguieta, la hermana de Máxima de Holanda, brilla como investigadora científica

Máxima de Holanda es hija del ex ministro de Agricultura, Jorge Zorreguieta, que desempeñó su cargo público durante la última dictadura cívico-militar, y de Carmen Cerrutti. La reina de Países Bajos es la mayor de los cuatro herederos de este matrimonio, quienes tuvieron tres hijos más: Martín, Juan e Inés. No obstante, tiene otras tres hermanas mayores, Ángela, María y Dolores, nacidas en 1956, 1958 y 1965 respectivamente, fruto del primer matrimonio de su papá con la escritora y filósofa Martha López Gil.

Según trascendió, María es empresaria y Dolores, que vive en Estados Unidos, es una artista con mucho éxito en su rubro. Asimismo, trascendió que Ángeles es portadora de una destacada carrera en el ámbito de la investigación científica. Sus aportes profesionales, la llevaron a formar parte del prestigioso Instituto Leloir de Buenos Aires, abocado en la investigación de medicamentos contra el cáncer.

Con una vasta trayectoria en su haber, la mayor de los hermanos Zorreguieta, estudió en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, donde logró su licenciatura en 1983. Cinco años después, en 1988, realizó su tesis doctoral y se convirtió en la única mujer en el laboratorio de Leloir. Tiempo más tarde, viajó a Inglaterra para realizar un posdoctorado en Microbiología Molecular y trabajó en el John Innes Centre, un laboratorio internacional experto en genética y microbiología.

El aporte de la hermana de Máxima de Holanda a la investigación científica en Argentina

A comienzos del nuevo milenio, Ángela Zorreguieta, la hermana de Máxima de Holanda, regresó a Buenos Aires para sumarse al equipo de investigadores del Conicet en Microbiología Molecular y directora ejecutiva de la Fundación Instituto Leloir -una entidad sin fines de lucro que recibe fondos públicos y privados para investigar la enfermedad de Alzheimer, el COVID, el dengue y el cáncer- y se convirtió en profesora en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires.

Su amplio currículum la ubica dentro de las personalidades más sobresalientes de esta área ya que publicó más de 70 trabajos en diversas revistas de renombre y fue directora de 11 tesis doctorales. Respecto a su vida personal, se supo que estuvo en pareja con el químico Fernando Galante, con quien tuvo dos hijos, y actualmente está casada con el científico Adrián Vojnov, con quien tuvo una niña.

A ellos tres les dedicó el “Premio Flor de Mujer”, que le otorgó el Centro y la Fundación Rossi en 2023. “Ser madre y científica a la vez requiere un esfuerzo adicional. Sé que fui muy dura conmigo misma porque no me permitía faltar por algún problema familiar. Hoy veo que las parejas arreglan mejor su vida cotidiana y es más equitativo para las mujeres. En aquel momento, las costumbres eran otras: las responsabilidades de los cuidados de los hijos y del hogar recaían más en la mujer”, sostuvo por aquel entonces para Infobae.

Madre de tres hijos y con un perfil súper reservado que la mantiene fuera del ojo mediático y centrada cien por ciento en su labor en el ámbito de la medicina y el desarrollo científico, la hermana mayor de Máxima de Holanda es la última discípula del Premio Nobel Luis Federico Leloir y pionera en el campo de la investigación de las biopelículas o biofilms que forman las bacterias.

