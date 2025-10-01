Las originales botas a media estampa de Máxima Zorreguieta para un particular look total green

Máxima Zorreguieta es una de las royals fashionistas más importantes de los últimos años. Su estilo original marcó varias tendencias durante el verano europeo, que se traslado al argentino, con el correr de los meses, demostrando que ella sabe cómo ser una reina de la moda. Sin embargo, su pasión no solo queda en las prendas, sino también en los calzados que puede reversionar a su semejanza. En las últimas horas, mostró las botas a media estampa que enamoraron a todos y rompieron con el look monocromático total green.

El estilo fashionista de Máxima Zorreguieta es fácilmente identificable, gracias a la originalidad que la reina de Países Bajos presenta en cada uno de sus looks. En todo momento, busca un detalle, accesorio o algo que se vuelva distintivo y tenga una leve inspiración en la naturaleza. Es así como se volvió una de las royals más observadas por los expertos fashionistas, y logró imponer tendencias que duraron por varias temporadas y viajaron por el mundo.

Sin embargo, algo que la caracteriza es el estampado y la inspiración en lo que la rodea. En esta ocasión, la reina de Países Bajos realizó una visita de trabajo al Fondo Cultural, donde se rodeo de futuros profesionales en oficios tradicionales como la carpintería y la talla de piedra. En el mismo, optó un conjunto monocromático particular que combinó con unas originales botas a media estampa que rompieron con el clásico look.

Máxima optó por una camisa de seda verde militar que combinó con una maxifalda de cuero, de la misma tonalidad. Guiándose por esos colores y esa estética de la selva, eligió unas botas de caña alta que rompieron con el look monocromático. Las mismas presentaba en la parte de atrás del diseño un estampado blanco animal print, específicamente de cocodrilo, que combinaba con su minibag de formato sobre, que llevaba el mismo estilo.

Los expertos fashionistas y seguidores de la moda halagaron la capacidad de la reina por imponer tendencias originales, y mezclar el estampado en el calzado tradicional. Máxima Zorreguieta es una de las royals más observadas, gracias a su estilo único y su capacidad de encontrar prendas ideales para cualquier ocasión. Es así como logra diferenciarse entre las reinas de la actualidad, y se vuelve un ícono fashion de los más queridos por todos.

