Máxima Zorreguieta abrió su corazón y reveló cómo impactó en su vida la muerte de su hermana

El 6 de junio de 2018, el mundo se conmocionaba con la noticia del hallazgo sin vida de Inés Zorreguieta, la hermana menor de Máxima Zorreguieta, la mujer argentina que entonces cumplía cinco años como reina de Países Bajos. La noticia dio la vuelta al mundo, debido a la gran popularidad de la mujer, pero la monarca eligió el silencio para atravesar su dolor.

Desde aquel momento, fueron pocas las ocasiones en las que la argentina refirió acerca de la muerte de su hermana pequeña. Sin embargo, cuando lo ha hecho no dudó en mencionar la importancia de cuidar la salud mental, debido a que Inés se suicidó tras el padecimiento de depresión, por la que recibió diversos tratamientos a lo largo de su vida. En las últimas horas, Máxima dedicó sentidas palabras en relación con esta dolorosa pérdida.

Máxima Zorreguieta recordó a su hermana Inés

Inés Zorreguieta fue vista en diversas ocasiones al lado de su hermana, Máxima Zorraguieta. La mayor y la menor del clan se mostraron muy unidas, acompañándose en diversos momentos importantes en sus vidas. En 2018, al conocer sobre el suicidio de la joven de entonces 33 años, la reina de Países Bajos no refirió sobre lo sucedido, pero con el paso de los años se mostró interesada en la concientización sobre el cuidado de la salud mental, comprometiéndose en diversos proyectos al respecto.

Inés y Máxima Zorreguieta

No fue hasta este momento que Máxima Zorreguieta confirmó que esta vinculación con la concientización con la salud mental es a partir de la muerte de su hermana. En las últimas horas, en Países Bajos, en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, este 10 de octubre se realizó el lanzamiento de 'In je Bol', una nueva plataforma digital dedicada al bienestar emocional de los jóvenes y la reina fue embajadora como presidenta de la asociación Mind us.

En su discurso de la presentación, la royal argentina señaló la importancia de alzar la voz sobre la salud mental. Y señaló: "No tiene por qué ser un problema grave, porque sentirse mal de vez en cuando es parte de la vida. Es muy importante que tengamos un lugar tan accesible para que los jóvenes puedan intercambiar ideas entre ellos". Además, dejó un mensaje directo para todos los jóvenes: "Tu propia cabeza ya es perfecta".

Fue posteriormente, en una rueda de prensa, que Máxima brindó emotivas palabras sobre su hermana. "Pienso a menudo en mi hermana Inés. Su muerte es la razón por la que estoy comprometida con la salud mental de los jóvenes. No para convertirla en un problema, sino para trabajar para que sean más resilientes mentalmente".

Con esta importante declaración, Máxima Zorraguieta dejó en claro cómo su vida cambió completamente con la pérdida de su hermana y a partir de la cual decisión accionar para brindar ayuda a quienes lo necesitan, como lo hizo con Inés.