Letizia Ortiz es la reina de España y una de las royals más observadas por los medios de comunicación. Isabel Preysler es la denominada "reina de corazones" y celebridad de mayor importancia de la prensa rosa del país europeo, con una gran lista de parejas que va desde Julio Iglesias hasta Mario Vargas Llosa y rumores con Juan Carlos I. Si bien ambas mujeres pertenecen a antípodas muy marcadas, existe una relación entre ambas, que muestra la cordialidad y atención que se prestan entre ellas.

La verdadera conexión entre Letizia Ortiz e Isabel Preysler

Isabel Preysler es una de las mujeres de la farándula española más observadas, sobre todo en el último tiempo, cuando decidió compartir sus memorias. Desde su relación con Mario Vargas Llosa hasta los rumores desmentidos de romance con el rey Juan Carlos I, la reina de corazones no dudó en sincerarse con sus seguidores y exponer sus pensamientos sobre cada uno de los ámbitos donde estuvo. Fue así que surgió el nombre de Letizia Ortiz, la actual reina de España, y uno de los personajes royals más importantes.

En medio de una entrevista con Susanna Griso, periodista e íntima amiga de María Zurita, hija de la infanta Margarita, sobrina del rey Juan Carlos y prima del rey Felipe VI, salió como tema de conversación la política. Por consecuencia, la presentadora no quiso dejar pasar el nombre de Letizia. Ambas mujeres nunca compartieron un momento clave que las llevara a tener una relación cercana, pero los halagos públicos dennotaron el respeto mutuo y la cordialidad que se mantienen. "La Reina ensalza perfectamente su papel", contestó Preysler, y los expertos destacaron este comentario por el rol que cumple Ortiz en el país.

Coincidencias fashionistas: los estilos de Letizia Ortiz e Isabel Preysler

Letizia Ortiz e Isabel Preysler no solo comparten cordialidad en sus halagos, sino que además son de los máximos referentes de estilo e influencia en España. Ambas se destacan por la vestimenta elegante, luciendo sastreros de diferentes colores que remarcan su amor por el traje, la sofisticación y el look business woman que le da poder a su ya importante rol entre los medios de comunicación. Es por eso que llegaron a coincidir con la elección de firmas españolas como Lola Li y protagonizar "duelos de estilo" en eventos de gran estima.

Si bien los usuarios y expertos de la moda destacan su conexión fashionista clara, Letizia Ortiz e Isabel Preysler no son mujeres que se manejen por el mismo círculo, pero sí que observan con respeto y cordialidad los trabajos de la otra. La reina de corazones no dudó en lanzar halagos sobre el rol que la monarca cumple en España, alejándola de las críticas que se escuchan a su alrededor. Es así como las redes sociales no tardaron en hacerlo viral y dar sus comentarios al respecto.

