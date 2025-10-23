Aymeric de Bélgica de vacaciones con sus primas Grimaldi

Aymeric de Bélgica, hijo de los príncipes Laurent y Claire y sobrino del rey Felipe, disfrutó de unos días de descanso en el Principado de Mónaco y no dudó en compartirlo con sus seguidores. El joven, de 19 años, publicó varias fotografías junto a sus primas lejanas Christine y Vittoria Knecht de Massy, bisnietas de la princesa Antoinette, tía del príncipe Alberto y hermana del recordado Rainiero. En las imágenes se los ve relajados en la terraza del Monte Carlo Beach Club, disfrutando del verano y de la compañía familiar.

A diferencia de los herederos directos, que suelen pasar las vacaciones con mayor discreción, los miembros más jóvenes y con roles secundarios dentro de las monarquías europeas se muestran con naturalidad en sus redes sociales. Aymeric forma parte de esa generación que combina la formalidad de su linaje con una actitud más relajada, y sus publicaciones dan cuenta de una vida marcada por la tradición pero también por la cercanía con sus pares de otras casas reales.

El vínculo entre los Grimaldi y los belgas no es reciente. Para rastrearlo hay que remontarse al gran duque Carlos II de Baden, casado con Stéphanie Beauharnais, hija adoptiva de Napoleón. Sus nietas, Mary Victoria y Marie, fueron clave en la conexión: la primera se casó con Alberto I de Mónaco y la segunda con Felipe, conde de Flandes y padre de Alberto I de Bélgica. Desde entonces, las dos familias comparten un entramado genealógico que las mantiene unidas por generaciones.

Christine y Vittoria, de 20 y 18 años, son hijas de Keith Knecht de Massy y Donatella Lecca Ducagini dei Duchi Guevara Suardo Fabbri, aristócrata italiana y amiga cercana de la princesa Charlene. Su abuela, Christine Alix de Massy, fue prima hermana de los príncipes Alberto, Carolina y Estefanía de Mónaco. En otra de las imágenes difundidas, puede verse a Louise de Bélgica, hermana de Aymeric, mirando por la ventanilla de un elegante coche. No aparece su mellizo, Nicolás, aunque su novia, Gersende, sí dejó un mensaje halagador en los comentarios: “El más guapo”.

Semanas antes, los hermanos belgas también se habían dejado ver en Saint Tropez junto a Carolina y Chiara de Borbón-Dos Sicilias, confirmando que la nueva generación de royals europeos prefiere los veranos compartidos entre familiares y amistades.

