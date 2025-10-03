La futura reina de Bélgica: cómo será la coronación de Elisabeth

Elisabeth de Bélgica se perfila como la próxima soberana de su país y ya acumula hitos que la consolidan como figura clave dentro de la monarquía. A sus 23 años, la duquesa de Brabante ha demostrado disciplina y compromiso en cada paso, tanto en el ámbito académico como en el militar.

Cómo se prepara Elisabeth para su coronación

Uno de sus recientes logros ha sido prestar juramento como oficial de la Real Academia Militar, donde, vestida con uniforme de gala, juró lealtad al rey, obediencia a la Constitución y fidelidad al pueblo belga. Con este acto, alcanzó el grado de subteniente, un rango que muestra su preparación como futura jefa de las fuerzas armadas. La tradición pesa en esta ceremonia: antes lo hicieron su padre, Felipe de Bélgica, en 1980; su abuelo, Alberto II, en 1953; y otros monarcas que marcaron la continuidad de la casa real en los últimos siglos.

La reina y la princesa Elisabeth de Bélgica

Actualmente, la princesa combina su formación institucional mientras avanza con una maestría en Harvard. Ese doble enfoque refleja el diseño de una figura que deberá equilibrar el liderazgo institucional con la conexión social que exige su rol en el siglo XXI.

El avance de Elisabeth ha estado acompañado de su familia. En el desfile militar donde juró como oficial, estuvieron presentes los reyes Felipe y Matilde junto a sus hermanos Emmanuel y Eléonore. Fue un momento simbólico en el que se mostró no solo la fuerza de la institución, sino también la unión del núcleo familiar que la respalda.

Elisabeth de Bélgica

Comparaciones con otras herederas, como la princesa Leonor de España, son inevitables. Mientras Elisabeth ya cuenta con experiencia militar sólida, Leonor ha ingresado en la última etapa de su formación militar: desde el 1 de septiembre de 2025 se encuentra en la Academia General del Aire y del Espacio en San Javier (Murcia), completando el tramo final de su preparación castrense.

El contexto europeo también da cuenta de una generación de herederas que se preparan con mayor rigor y visibilidad que sus predecesores. Elisabeth de Bélgica representa esta nueva etapa: joven, formada y consciente de que la monarquía, para sostenerse, debe demostrar cercanía con la ciudadanía y modernidad en sus formas. Aún no hay fecha concreta para su coronación, pero la solidez de su camino ya alimenta expectativas sobre cómo será el día en que, oficialmente, se convierta en reina de los belgas.

F.A