La cita secreta de Felipe VI y la reina Letizia en Bélgica

Felipe VI y la reina Letizia viajaron a Bélgica el pasado 7 de octubre para participar en la trigésima edición del festival Europalia España, una cita cultural que busca difundir la riqueza artística y patrimonial de su país. Fue una visita oficial breve, pero intensa, que incluyó un almuerzo privado con los reyes Felipe y Matilde de Bélgica en el Gran Salón Blanco del palacio real, y la inauguración de la exposición Luz y sombra. Goya y el realismo español en el Palacio de Bellas Artes de Bruselas (Bozar).
Cómo fue la cena discreta de Letizia y Felipe en Bélgica
Durante el encuentro, las cámaras captaron la buena sintonía entre ambas parejas reales y el tono distendido que marcó la jornada. Según trascendió, los monarcas españoles y sus homólogos belgas conversaron sobre la princesa Leonor y su reciente ingreso en la Academia General del Aire y del Espacio, un paso clave en su formación militar. “La semana pasada empezó a volar en la cabina delantera”, habría comentado orgulloso Felipe VI, según publicó Monarquía Confidencial.
Sin embargo, el viaje tuvo también un costado más íntimo. Tras cumplir con la agenda oficial, los Reyes de España decidieron aprovechar la noche para disfrutar de una cena a solas. La escapada, que se mantuvo en secreto hasta ahora, tuvo lugar en el restaurante Hispania Brussels, un local situado en la plaza Grand Sablon que rinde homenaje a la gastronomía española. La revelación llegó gracias a una publicación del propio restaurante en redes sociales, donde compartieron una fotografía de Letizia junto a dos miembros del equipo.
En diálogo con Vanitatis, los responsables del restaurante contaron qué comieron los reyes: “De entrantes, croquetas de setas de temporada, ensaladilla rusa y anchoas del Cantábrico sobre brioche casero. De principal, carabineros con huevos rotos y lubina al pil pil. Y de postre, ensalada de frutos rojos”. Añadieron además un detalle curioso: “La Reina lo comió todo”.
Así, luego de su reunión con los monarcas de Bélgica, la reina Letizia y Felipe VI aprovecharon un compromiso cultural para disfrutar de una cena romántica a solas, se deleitaron con platos típicos de su país y posaron para fotos.
F.A