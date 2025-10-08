Color vibrante y con un guiño a la naturaleza: el look de Máxima Zorreguieta que reflejó su personalidad

Máxima Zorreguieta continúa con su agenda repleta de compromisos institucionales. En esta ocasión, la reina de los Países Bajos asistió a un evento con un particular look que se llevó todas las miradas. Fiel a su estilo, apostó por uno bien vibrante, llamativo y moderno que llamó la atención.

Máxima Zorreguieta impactó con un original look total pink

Máxima Zorreguieta volvió a sorprender con un look total pink lleno de estilo. Apasionada por los tonos vibrantes, la monarca no dudó en llevar un vestido en color fucsia intenso, que también se destaca por su sofisticado diseño. En el posteo que compartió La Casa Real de Holanda informan que este atuendo fue elegido para abrir la 20a edición de Fairground Tilburg en el King Willem II Stadium de Tilburg, donde le brindaron un tour por el lugar y tuvo conversaciones con representantes de empresas participantes con la idea de que puedan ayudar a las organizaciones sociales.

Máxima Zorreguieta

En las imágenes, Máxima Zorreguieta se muestra alegre y luciendo un outfit que acompaña su personalidad extrovertida. El vestido, además de su tonalidad llamativa, lleva un estampado con textura en color negro y en forma de hojas que recorren el frente y uno de los laterales. Este detalle no pasó desapercibido y se diferenció de sus otros looks fucsia que suele mostrar en público. Asimismo, la prenda posee una silueta entallada y falda midi, que realza su figura y combina a la perfección elegancia con modernidad.

Para completar el estilismo, Máxima Zorreguieta optó por un accesorio clásico que elevó aún más su conjunto: un tocado negro con piel sintética. La reina lo llevó sobre su cabello rubio recogido con un mechón lateral suelto y se mostró cómoda en todo momento con su propuesta fashionista. Este complemento es, sin dudas, de inspiración parisina y le aportó un aire sofisticado en combinación con los bordados oscuros del vestido.

Máxima Zorreguieta

Otros de los accesorios que eligió Máxima Zorreguieta fueron: un reloj metálico y un par de aros oscuros en tamaño redondo. Para su beauty look, la esposa del rey Guillermo Alejandro escogió un maquillaje clásico en ella: natural, con un brillo sutil en los labios y un leve rubor rosado. En cuanto al calzado, llevó stilettos negros con taco alto que le dio altura y la ayudó a estilizar aún más su cuerpo.

Máxima Zorreguieta

Con este vestido fucsia que tiene un glamoroso estampado en negro, Máxima Zorreguieta volvió a demostrar por qué es una de las royals más admiradas del mundo de la moda y referente de muchas mujeres que la siguen. Su capacidad para combinar colores vibrantes con detalles clásicos y su constante apuesta por diseños que transmiten energía y elegancia la consolidan como un ícono de estilo de la realeza europea.

Tras asistir al Fondo Cultural, donde se reunió con futuros profesionales en oficios tradicionales como la carpintería y la talla de piedra, con una vestimenta monocromática total green y unas botas a media estampa que rompieron con el clásico look, ahora Máxima Zorreguieta sorprende con uno de sus colores favoritos al que le añadió una estampa muy original.

De esta manera, el look en color vibrante y con un guiño a la naturaleza que lució Máxima Zorreguieta durante la apertura de la 20a edición de Fairground Tilburg en el King Willem II Stadium de Tilburg reflejó su personalidad carismática y sociable.