miércoles 08 de octubre del 2025
CELEBRIDADES Ayer 21:25

A los besos y en la cama: las fotos de alto voltaje de Tini Stoessel y el actor Jorge López

La cantante encendió las redes sociales al compartir un adelanto de su nuevo proyecto musical.

Tini Stoessel
Tini Stoessel | INSTAGRAM

Tini Stoessel se está preparando para el lanzamiento de su nuevo single, Una noche más, que formará parte de su próximo álbum. Con la intención de emocionar a sus seguidores, la cantante publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotos acompañada del actor Jorge López, con quien protagonizó una serie de escenas íntimas.

Tini Stoessel en Una noche más
Tini Stoessel y Jorge López

En el carrusel compartido por Tini Stoessel, se la puede ver en compañía Jorge López en un ambiente con luces cálidas, velas y copas de vino, mientras comparten la cama y posan en actitudes románticas. La cantante acompañó las publicaciones con la frase: “Una noche más 9/10”, dando a entender que el tema se estrenará este jueves.

El atrevido posado de Tini Stoessel y Jorge López

Las imágenes publicadas por Tini Stoessel muestran un concepto visual cargado de intimidad y sensualidad. En varias de ellas, la cantante y Jorge López posan sobre una cama rodeada de velas, copas de vino y luces cálidas que crean un clima nocturno y romántico. Algunas frases que acompañan las fotos forman parte de la canción, como: “Lo que a mí me pasa, a vos también”, “Una noche más…”, y “Para acordarnos otra vez de nosotros”.

La teoría de los fans sobre un guiño a su reconciliación con Rodrigo De Paul

En apenas segundos de publicado el adelanto, muchos fanáticos comenzaron a especular que Una noche más podría estar inspirado en el reencuentro de Tini Stoessel con Rodrigo De Paul en el casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, ocurrido en 2024. Según los seguidores, las escenas románticas y las frases de las fotos se relacionarían con ese momento.

Tini Stoessel en Una noche más
Tini Stoessel y Jorge López

“Para la que no sabe, el videoclip va a tratar de cuando ella y RP se volvieron a ver”, escribió una usuaria en X, comentario que rápidamente se volvió viral. Desde entonces, los fanáticos permanecen atentos a cada movimiento de Tini Stoessel, convencidos de que estas imágenes adelantan una historia personal reflejada en su nuevo proyecto musical.

