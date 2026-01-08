El viaje secreto de Máxima Zorreguieta y sus hijas a la Argentina: familia y amigos lejos de las cámaras

Los reyes Máxima Zorreguieta y Guillermo Alejandro decidieron poner una pausa a su agitada agenda y viajar junto a sus hijas a la Argentina. Además de vacacionar en el lugar donde nació la monarca, pudieron vivir momentos muy especiales y conectados con las tradiciones de nuestro país.

Argentina, el refugio elegido por Máxima Zorreguieta para disfrutar en familia

Antes de presentarse el próximo 14 de enero en su primer acto oficial del año, en el que inaugurará la 40.ª edición de Eurosonic Noorderslag (ESNS), Máxima Zorreguieta llegó al país con familia, el viernes 26 de diciembre, para celebrar Año Nuevo con su familia argentina. Su presencia, la de su esposo Guillermo Alejandro y la de sus hijas, Amalia, Alexia y Ariane, no pasó desapercibida por quienes se encontraban en el Aeropuerto Internacional Teniente Luis Candelaria de El Calafate.

Los reyes y las jóvenes llegaron en avión privado y se dirigieron a Bariloche, donde se encontrarían aún hospedados en su casa adquirida en 2009. La residencia, bautizada como Pilpilcurá, fue reformada en 2018 y cuenta con cinco habitaciones, amplios ventanales y una decoración de estilo rústico. Su exterior posee 3.000 hectáreas de espacios verdes y una zona para poder montar a caballo.

Máxima Zorreguieta y Guillermo Alejandro junto a sus hijas

Según trascendió, la persona que los estaba esperando era María del Carmen Cerruti, la madre Máxima Zorreguieta, con quien celebró Nochevieja y recibió el 2026. Por el momento, no se sabe si sus hermanos maternos, Martín y Juan, o sus hermanas paternas, Dolores y María, asistieron al festejo. Lo que sí podemos afirmar es que su estadía en el país transcurre con total tranquilidad y mucho hermetismo pese a que su visita despertó mucho interés en los vecinos de la Patagonia y los turistas que visitan la zona por estos meses.

Máxima Zorreguieta y Guillermo Alejandro junto a sus hijas

Al parecer, Máxima Zorreguieta decidió comenzar este 2026 más conectada con sus raíces. Por esta razón, organizó este viaje para que también sus seres queridos puedan conocer más sobre el suelo argentino y las tradiciones de esta celebración. A comparación de Holanda, donde se come Oliebollen, que son unos buñuelos con pasas que simbolizan buena suerte, y panettone, en Argentina se acostumbra a disfrutar de una mesa dulce con pan dulce, turrones y confites. Este menú, la reina lo recuerda muy bien pero para su esposo y sus hijas fue toda una novedad.

Cuáles serán las primeras salidas públicas de la reina Máxima Zorreguieta y el rey Guillermo Alejandro

Tras vacacionar en Argentina, Máxima Zorreguieta volverá a Holanda para retomar sus compromisos institucionales. Por eso, su primera salida pública será el miércoles 14 de enero en la 40.ª edición de Eurosonic Noorderslag (ESNS), una plataforma independiente que brinda visibilidad al talento musical europeo en todas partes del mundo. El rey Guillermo, por su parte, tiene otro acto previsto que será también el primero del 2026. El monarca se presentará el próximo martes 27 de enero en la inauguración de la nueva fábrica de reciclaje de neumáticos Circte, donde transforman ruedas usadas en nuevos productos.

De esta manera, el viaje secreto de Máxima Zorreguieta, su esposo Guillermo Alejandro y sus hijas, Amalia, Alexia y Ariane, al Sur de la Argentina se debió a poder pasar tiempo con su familia y amigos, y darle la bienvenida al nuevo año lejos de las cámaras y su agitada agenda.