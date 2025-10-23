La princesa Amalia, hija de Máxima Zorreguieta, demostró lo bien que habla español

Amalia de Holanda, primogénita del rey Guillermo Alejandro y la reina consorte Máxima Zorreguieta, volvió a captar la atención pública tras la viralización de un video donde se la escucha hablar con fluidez en español. El clip, grabado en abril durante un acto en Madrid, muestra a la princesa pronunciando un breve discurso en perfecto castellano, lo que generó sorpresa y orgullo entre los usuarios de redes sociales.

Amalia de Holanda

Amalia de Holanda habló fluidamente en español en un acto público

El registro corresponde a la inauguración de un monumento en la Plaza de los Tulipanes, donde la joven entregó un obsequio simbólico a la ciudadanía madrileña. En ese momento, Amalia agradeció el apoyo recibido durante el año que residió en España, etapa en la que debió mudarse debido a las amenazas de secuestro provenientes del crimen organizado neerlandés. “Madrid es una segunda casa para mí, en un momento que fue realmente muy difícil. En una manera muy holandesa, les quiero agradecer”, expresó con una sonrisa.

El gesto conmovió al público presente y quedó sellado con una placa de bronce que reza: “Muchas gracias por mi tiempo en Madrid. Disfruten de los tulipanes. La princesa de Orange de los Países Bajos.” A través de esas palabras, la joven heredera demostró no solo su vínculo con la cultura española, sino también la herencia argentina que le transmitió su madre.

No es la primera vez que Amalia muestra su dominio del idioma. En otras ocasiones concedió breves entrevistas en español, aunque este discurso público confirmó su soltura y naturalidad. El video, de apenas unos segundos, se volvió tendencia en Instagram y generó miles de comentarios elogiosos hacia la hija mayor de Máxima.

A los 21 años, la princesa equilibra sus estudios de Derecho con su reciente formación militar, necesaria para asumir en el futuro el rol de jefa de Estado. Previamente, completó la carrera de Política, Psicología, Derecho y Economía en la Universidad de Ámsterdam.

La placa de agradecimiento de Amalia de Holanda

Su paso por Madrid marcó una etapa decisiva. Durante 2022, y tras las amenazas que alteraron la tranquilidad de la Casa Real, Amalia de Holanda debió abandonar su rutina y vivir bajo estrictas medidas de seguridad. La capital española se convirtió entonces en su refugio. Hoy, lejos de aquel episodio, la princesa demuestra madurez, compromiso y un dominio del español que la acerca aún más a sus raíces argentinas.

F.A