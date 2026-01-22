La verdad sobre la herencia de Irene de Grecia que despreció a Sofía y Leonor para favorecer a los Urdagarin

La muerte de Irene de Grecia puso luz en las personas que se quedarán con su herencia. Luego de que la reina Letizia Ortiz y el rey Felipe VI junto a sus hijas formaran parte de su funeral en Madrid, trascendió que la hermana de la reina Sofía tomó una sorprendente decisión sobre los beneficios de su legado.

La polémica sobre los bienes de Irene de Grecia

A pocos días del fallecimiento de Irene de Grecia, ocurrido el jueves 15 de enero, el interés en torno a la figura de la hermana menor de la reina Sofía fue más allá de los homenajes realizados en Madrid y Atenas. Mientras ambas casas reales despedían a la princesa con ceremonias cargadas de emoción, comenzaron a tomar fuerza las preguntas sobre el destino de su herencia, un asunto que ella había dejado definido con antelación y que hoy despierta comentarios en el entorno más cercano a la monarquía.

La princesa murió a los 83 años luego de atravesar una larga enfermedad de carácter cognitivo. Su partida representó un golpe especialmente doloroso para la reina Sofía, con quien mantuvo un vínculo inquebrantable durante toda su vida. Unidas no solo por la sangre, sino también por la convivencia y la complicidad diaria, compartieron durante décadas una relación marcada por la cercanía y el apoyo mutuo.

La reina Sofía y su hermana, Irene de Grecia, que falleció el pasado jueves 15 de enero.

Con el paso de los días, el foco mediático comenzó a desplazarse del funeral a la organización de su legado. Irene de Grecia, siempre fiel a su perfil bajo y alejada de los compromisos institucionales, se ocupó de dejar todo ordenado antes de morir. De este modo, buscó evitar conflictos futuros y garantizar que sus bienes quedaran en manos de las personas con las que mantenía plena confianza.

Al no haberse casado ni haber tenido hijos, el reparto de su patrimonio despertó distintas especulaciones. Muchos daban por hecho que las generaciones más jóvenes de la familia real española podrían verse beneficiadas, especialmente la princesa Leonor y la infanta Sofía, hijas de Letizia Ortiz y el rey Felipe VI, con quienes mantenía un trato habitual y afectuoso.

La princesa Leonor y la infanta Sofía

Sin embargo, según reveló ESDiario, la decisión de la princesa fue diferente a la esperada. Ni la heredera al trono ni su hermana figuran como destinatarias directas de su herencia, una elección que llamó la atención de muchos dentro de la Casa Real de España, teniendo en cuenta el vínculo cercano que mantenían, sobre todo durante las estancias compartidas en el Palacio de la Zarzuela y en Marivent.

La beneficiada fue Irene Urdangarin, ahijada de la princesa y una de las personas más cercanas a ella. Además de compartir el nombre, ambas mantenían una relación muy especial, construida a lo largo de los años, lo que explica que haya recibido una parte relevante de su patrimonio. El resto de los hijos de la infanta Cristina y de Iñaki Urdangarin también fueron incluidos entre los herederos. Un gesto que confirma que su legado quedó en manos de quienes formaron parte activa de su vida cotidiana.

La verdad sobre la escasa herencia de Irene de Grecia

En medio de este trascendido, que despertó polémica en los miembros de la realeza española, Luis Pliego, director de la revista Lecturas, aclaró en el programa El tiempo justo (Telecinco) que su patrimonio no es ostentoso como se cree. "A Irene de Grecia la hemos mantenido entre todos con el presupuesto de la Casa Real. Por lo tanto, ha muerto prácticamente sin nada material”, reveló dejando a todos sorprendidos.

Luego, fundamentó su declaración y contó que “se revisó por parte de la Familia Real en el exilio una reclamación y finalmente se les dio unos palacios que después Constantino entregó a cambio de un dinero". En este sentido, explicó: “Fueron 16 millones de euros para Constantino, el hermano de Irene, pero a Irene le quedaron solamente 900.000 euros. ¿Qué hizo Irene de Grecia en ese momento con ese dinero? Montó una ONG porque ella es la mística de la familia”.

La reina Sofía y su hermana, Irene de Grecia

Por último, aseguró que la decisión de la fallecida Irene de Grecia fue desacertada: “Esto lo contó Pilar Eyre en su libro que con estos 900.000 euros compró vacas que mandó a La India que, como sabéis, estuvo viviendo una temporada allí, para alimentar a la gente de allí. Al ser un animal sagrado y no se las pudieron comer”.

De esta manera, la verdad sobre la herencia de Irene de Grecia que despreció a Sofía y Leonor para favorecer a los Urdagarin causa una fuerte repercusión entre los miembros de la realeza. Mientras el ESDiario revela que la beneficiaria será Irene Urdangarin, el director de la revista Lecturas afirma que su patrimonio era, en realidad, muy limitado.