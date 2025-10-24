El documental que reveló los secretos de Corinna Larsen y el rey Juan Carlos

El documental de HBO Salvar al rey expone como nunca antes los secretos del romance entre Juan Carlos I y Corinna Larsen, la empresaria alemana que fue durante años su gran confidente y compañera de viajes. A través de archivos, audios y testimonios, la serie reconstruye el vínculo que, según los protagonistas del entorno del monarca, marcó el principio del fin de su reinado.

Salvar al rey: el documental que revela detalles del romance entre Juan Carlos I y Corinna Larsen

Lejos de la discreción que rodeó otras relaciones extramatrimoniales del rey, la historia con Corinna se convirtió en una trama de poder, dinero y celos que trascendió lo privado. En el documental, se muestra cómo la empresaria no solo compartía su intimidad, sino también los negocios más reservados del emérito: operaciones financieras, regalos millonarios y decisiones que, con el tiempo, complicarían su imagen pública.

Corinna, que en los últimos años decidió hablar abiertamente de su historia con el monarca, aparece en la serie como una figura clave para entender los años más turbulentos de la Casa Real. Su testimonio deja al descubierto detalles de una relación “profunda y significativa”, según sus propias palabras, que empezó en 2004 y se extendió durante casi una década, hasta el célebre viaje a Botsuana que precipitó la caída del rey.

En Salvar al rey, distintos periodistas y allegados al entorno de Zarzuela confirman lo que hasta entonces eran rumores: que Corinna tenía acceso directo al círculo íntimo del monarca, que lo acompañaba en cacerías y viajes oficiales, y que incluso intervino en decisiones diplomáticas. Los audios filtrados y las cartas que se reproducen en pantalla muestran el grado de influencia que llegó a tener.

La serie revisita los momentos más comprometidos del vínculo —como la transferencia de millones a cuentas vinculadas a Larsen—, y revela la tensión entre ella y otras mujeres que formaron parte de la vida del rey. Testimonios como el de la fotógrafa Queca Campillo, que advirtió que “esa mujer lo va a hundir”, cobran un nuevo sentido a la luz de lo que el documental destapa.

Entre la fascinación y el escándalo, Salvar al rey ofrece una mirada cruda sobre un amor que mezcló sentimientos, secretos de Estado y ambiciones personales. Una historia que, más de una década después, sigue llamando la atención y generando cuestionamientos.

F.A