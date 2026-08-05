Elegancia clásica y efecto acuarela: los looks de Letizia Ortiz y sus hijas, Leonor y Sofía, en Mallorca

Letizia Ortiz volvió a mostrarse en público junto a su esposo, el rey Felipe VI, y sus hijas, Leonor y Sofía. En esta oportunidad, la reina de España apostó por la estética minimal chic y se diferenció de las jóvenes, quienes optaron por looks artísticos, repletos de color y personalidad.

Los looks en tendencia de Letizia Ortiz y sus hijas, Leonor y Sofía

La familia real española volvió a convertirse en el centro de todas las miradas durante la tradicional recepción estival organizada en el Palacio de Marivent, en Mallorca. Como cada verano, el rey Felipe VI, la reina Letizia Ortiz, la princesa Leonor y la infanta Sofía recibieron a representantes de distintos sectores e instituciones de la sociedad balear, en un evento que también se transformó en una auténtica pasarela de estilo.

En esta oportunidad, el vestuario dejó en evidencia un interesante contrapunto entre la reina y sus hijas. Mientras Letizia Ortiz apostó por la sobriedad del minimal chic, Leonor y Sofía coordinaron sus estilismos con vestidos de estética artística y estampados efecto acuarela, una tendencia que brinda movimiento y una paleta mucho más vibrante.

La realeza española en el Palacio de Marivent, en Mallorca (Crédito: Casa Real de España)

Fiel a su elegancia sofisticada, Letizia Ortiz lució un vestido midi blanco de inspiración minimalista, confeccionado con un delicado tejido que aportaba textura sin romper la monocromía del diseño. La prenda presentaba un favorecedor escote en V, mangas tres cuartos y una cintura bien marcada que resaltaba la silueta para luego abrirse en una amplia falda con vuelo y plisados suaves.

El vestido, de líneas limpias y tonalidad blanca, reflejó una vez más el gusto de la monarca por el estilo quiet luxury o lujo silencioso, una moda basada en prendas atemporales, de excelente confección y sin excesos. Para completar el estilismo, Letizia Ortiz eligió sandalias doradas de taco medio, un peinado suelto con ondas naturales y un maquillaje natural, reafirmando que la elegancia también puede construirse desde la simplicidad.

El rey Felipe VI junto a Letizia Ortiz (Crédito: Casa Real de España)

En contraste, la princesa Leonor apostó por un vestido largo sin mangas en tonos cálidos, donde el naranja, rojo, ámbar y azul se fundían mediante un delicado estampado degradé con efecto acuarela. El diseño, de silueta recta y caída fluida, transmitía frescura y modernidad, ideal para una noche de verano mediterránea. La heredera al trono lo combinó con sandalias planas en tono dorado, reforzando un estilo relajado pero sofisticado.

Por su parte, la infanta Sofía siguió la misma línea estética aunque con una paleta más suave y romántica. La joven eligió un vestido largo de escote en V con mangas cortas y falda amplia, decorado con un estampado acuarelado en blanco, rosa, bordó y toques violáceos. El diseño incorporaba un cinturón fino metalizado que definía la cintura y aportaba un sutil brillo, mientras que su calzado dorado completaba un look elegante y juvenil.

Las hijas de Letizia Ortiz y el rey Felipe VI junto a su abuela, Sofía (Crédito: Casa Real de España)

Aunque cada una mantuvo su identidad, quedó claro que Leonor y Sofía compartieron un mismo concepto estilístico: vestidos fluidos, tejidos livianos y estampas que evocan pinceladas sobre un lienzo, una de las tendencias más fuertes del verano europeo. Sin embargo, su madre Letizia Ortiz reafirmó su preferencia por el minimal chic y las siluetas depuradas.

Efecto acuarela, la tendencia veraniega que es furor en Europa

El efecto acuarela elegido por la princesa Leonor y la infanta Sofía se consolidó como una de las tendencias protagonistas del verano europeo. Inspirado en las pinceladas de una obra pintada a mano, este estampado se caracteriza por la fusión de colores en degradé, sin líneas definidas, generando un resultado suave, fluido y de gran impacto visual.

La realeza española en el Palacio de Marivent, en Mallorca (Crédito: Casa Real de España)

Los protagonistas absolutos son los tonos cálidos como el rojo, el naranja y el coral, o combinaciones más suaves como rosa y blanco, que se mezclan de manera orgánica para aportar movimiento y un aire romántico a las prendas fluidas. Las hijas de Letizia Ortiz y el rey Felipe VI no quisieron quedarse afuera de esta tendencia y decidieron llevarla al mismo tiempo durante la tradicional recepción de verano en el Palacio de Marivent. Cada una lo interpretó con una paleta diferente, pero ambas coincidieron en diseños largos, livianos y de caída elegante, ideales para una velada al aire libre.

De esta manera, los looks de Letizia Ortiz y sus hijas, Leonor y Sofía, en Mallorca no pasaron desapercibido, una vez más, y se llevaron todos los elogios. La monarca se mantuvo fiel a la elegancia clásica que la caracteriza mientras que las jóvenes, fruto de su relación con el rey Felipe VI, optaron por sumarse a la moda del efecto acuarela con vestidos livianos y coloridos.