Letizia Ortiz dio cátedra de estilo con un look boho chic en clave black and white

Letizia Ortiz deslumbró un look sofisticado de inspiración boho chic que vuelve a confirmar su lugar como uno de los grandes íconos de estilo de la realeza europea. Fiel a su estética clásica y refinada, la reina apostó por dos colores neutros que nunca pasan de moda y son sinónimo de sofisticación.

Letizia Ortiz eligió el boho chic en su versión más elegante

Letizia Ortiz protagonizó una nueva jornada de compromisos oficiales en el Palacio de La Zarzuela. Para la ocasión, la monarca eligió un estilismo que fusiona elegancia, comodidad y una de las tendencias que domina las pasarelas internacionales: el boho chic reinterpretado en clave black and white.

Mediante la cuenta oficial de la Casa Real de España, se la pudo ver con un diseño de líneas fluidas y detalles artesanales, dejando de lado la clásica sastrería que suele acompañarla en los actos institucionales para apostar por una propuesta más relajada y trendy. El resultado fue un look femenino, atemporal y con una impronta romántica que captó todas las miradas en redes sociales.

Letizia Ortiz (Crédito: Casa Real de España)

La estrella de la vestimenta de Letizia Ortiz fue un vestido largo en color negro, confeccionado en un tejido liviano con gran caída y movimiento. Este diseño de escote cerrado y hombros al descubierto se destacó por el detalle fruncido en la cintura, un recurso que estiliza la silueta sin perder la naturalidad característica del estilo bohemio, y los amplios volados de la falda.

Sin embargo, el gran diferencial del vestido está en sus detalles en color blanco. El cuello incorpora un bordado ornamental que enmarca el rostro y rompe la monocromía del conjunto. Esa misma estética se repite sobre la falda mediante delicadas guardas onduladas distribuidas en diferentes niveles, aportando contraste, dinamismo y un sutil aire artesanal. Esta combinación entre negro y blanco transforma un diseño clásico en una propuesta contemporánea, confirmando que el eterno binomio cromático continúa siendo uno de los recursos más elegantes dentro de la moda.

Alpargatas de cuña: el calzado favorito de la reina Letizia Ortiz

Para completar su elegante estilismo boho chic, Letizia Ortiz eligió unas alpargatas negras de cuña baja con base de yute, un calzado que ya forma parte de su sello personal durante los meses de temperaturas más cálidas. Además de brindar comodidad para afrontar largas jornadas de trabajo, este calzado que se volvió su favorito potencia el espíritu relajado del vestido y refuerza la esencia del atuendo.

En cuanto a los accesorios, Letizia Ortiz mantuvo la discreción que caracteriza sus últimas apariciones públicas. La esposa del rey Felipe VI llevó pequeños aros dorados, una elección que no compite con el diseño del vestido. Además, su beauty look descontracturado acompañó de manera acertada: cabello suelto con suaves ondas naturales y maquillaje en tonos neutros.

Letizia Ortiz (Crédito: Casa Real de España)

Con esta elección, la reina Letizia Ortiz vuelve a demostrar que el boho chic se convierte en una alternativa ideal para compromisos institucionales, reuniones laborales y eventos de día, gracias a prendas de excelente confección, siluetas fluidas y detalles artesanales que elevan el resultado final.

De esta manera, Letizia Ortiz dio cátedra de estilo con un look boho chic en clave black and white. La protagonista de su propuesta fue un vestido largo en color negro con detalles artesanales en tono blanco que combina romanticismo y elegancia.