Marcela Tinayre sorprendió y se sumó a los picantes chistes sobre la edad de su mamá, Mirtha Legrand

Marcela Tinayre y Mirtha Legrand tienen una cercana relación de madre e hija. En la televisión argentina, se dedican momentos en la Mesaza o se refieren a la otra en entrevistas o noticias que protagonizan. La diva es una de las más observadas por las redes sociales, y los usuarios no dudan en hablar de ella, sobre todo durante el domingo 26 de octubre, durante las elecciones. Fue así que su hija se sumó a los picantes chistes de su edad y sorprendió a todos.

Marcela Tinayre, Mirtha Legrand

El picante chiste que compartió Marcela Tinayre sobre Mirtha Legrand

Mirtha Legrand se volvió tendencia en redes sociales durante el domingo 26 de octubre, Día de Votación. La diva emitió su voto en la Escuela Primaria Común Nº 20 Carlos María Biedma del barrio porteño de Palermo, tras no haber podido participar en las pasadas por un problema de salud. Sin embargo, muchos usuarios de las redes sociales viralizaron el video de su primera votación, el 11 de noviembre de 1951. Esto llevó a que los comentarios sobre su edad aparecieran y sobre el rol que tiene en el país.

Es de público conocimiento que Mirtha es protagonista de memes por haber participado de importantes momentos del país, y muchos aseguran que seguirá estando por más tiempo. Las picantes bromas llegaron a la familia de la diva y, es así como Marcela Tinayre decidió unirse a ellos. Tras las elecciones, ella misma compartió un chiste referido a la edad de su mamá que sorprendió a todos y provocó las risas entre sus seguidores.

En sus historias de Instagram, la hija de la diva compartió una broma que vio del reconocido usuario Coherencia por favor, que se caracteriza por subir frases sarcásticas. En la misma, se leía: "Antes de votar pensemos qué país le queremos dejar a Mirtha Legrand", volviendo a destacar este chiste entre las redes sociales de que la conductora estará en todos los procesos futuros del país. Los seguidores no tardaron en destacar esta historia y sorprenderse al verla a Tinayre sumada a las bromas.

El picante chiste de Marcela Tinayre sobre Mirtha Legrand

Marcela Tinayre no duda en destacar el rol que su mamá tienen en los medios de comunicación, y el amor que el público le brinda entre bromas y halagos. Es por eso que se sumó a la ola de chistes picantes sobre la edad de Mirtha Legrand, y sorprendió a todos al respecto. Por su parte, la conductora no se mostró ofendida por la frase, y siempre busca la sonrisa, incluso en los comentarios sobre ella y sus vivencias.

A.E