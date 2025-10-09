Maxima Zorreguieta se sumó a la tendencia de plumas y deslumbró con uno de sus vestidos más llamativos

Máxima Zorreguieta siempre da cátedra de cómo llevar un look con estilo propio. La reina de los Países Bajos volvió a deslumbrar con un atuendo cargado de glamour, elegancia y originalidad. En su nueva aparición pública, la esposa del rey Guillermo Alejandro se llevó todas las miradas y halagos.

Máxima Zorreguieta apostó por un look súper trendy: plumas y color de moda

Máxima Zorreguieta volvió a deslumbrar con un look sofisticado que combina glamour con un toque moderno. Recientemente, la reina de los Países Bajos asistió a la Cena de la Victoria de los Premios King Guillermo I de Emprendimiento y apostó por un original diseño que no pasó desapercibido, tanto en el evento como en las redes sociales.

En las imagen que compartió Patrick van Katwijk, fotógrafo oficial de la familia real de Holanda, en su cuenta de Instagram se puede ver a Máxima Zorreguieta luciendo un vestido tipo camisero en color borgoña, confeccionado en una tela satinada que aportaba brillo a la prenda. Además del tono tendencia que llevó el diseño, el mismo también se destacó por su silueta fluida y liviana, y por llevar un lazo a la altura de la cintura.

Uno de los detalles más llamativos del estilismo que eligió Máxima Zorreguieta para la ocasión fueron los puños adornados con plumas al tono que tuvo su vestido. Este elemento fue, sin dudas, un guiño a su gusto por la moda y el estilo glam. Además, las plumas ayudaron a elevar la prenda, sumándole movimiento y textura a la pieza, y lograron el equilibrio perfecto entre la elegancia clásica y lo novedoso.

Para complementar su look, Máxima Zorreguieta llevó stilettos en el mismo tono. Asimismo, eligió un clutch rígido en color vino, que combina con la paleta del vestido, y escogió accesorios claves: una pulsera oscura y un par de aros colgantes con detalles brillantes y de gran tamaño, que también se volvieron protagonistas. Fiel a su estética fashionista, la monarca se inclinó por complementos que llamaran la atención y siguieran la tonalidad elegida.

En cuanto al maquillaje, Máxima Zorreguieta mantuvo su clásica propuesta: tonos nude, piel natural y glowy y labios en rosado intenso. Sin embargo, su peinado sí se vio distinto en esta oportunidad ya que lejos de tener el pelo recogido como suele tenerlo, lo llevó semi recogido y con bastante volumen en el centro. Los mechos sueltos en los costados de su rostro ayudó a enmarcarlo de manera relajada pero cuidada, mostrando así un look diferente en ella.

Con este look, la madre de la princesa Amalia volvió a demostrar su talento para presumir moda, color y personalidad. Un vestido que refleja su personalidad alegre y extrovertida, que cautiva a los neerlandeses y a todos el mundo. Así una vez más, logró captar todas las miradas con una elección que fusiona la elegancia típica de la realeza con el espíritu vibrante y moderno que la caracteriza. De esta manera, Maxima Zorreguieta se sumó a la tendencia de plumas y deslumbró con uno de sus vestidos más llamativos.