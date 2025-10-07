La historia detrás del anillo que Letizia ya no usa y qué significa su ausencia

Letizia Ortiz mostró por primera vez su anillo de compromiso el 6 de noviembre de 2003, durante la recordada pedida de mano en el Palacio de El Pardo. Radiante y emocionada, la entonces periodista lucía la joya que simbolizaba el inicio de una nueva etapa en su vida junto al entonces Príncipe de Asturias. Era una pieza sobria y moderna, con un gran significado sentimental. Sin embargo, con el paso del tiempo, el anillo desapareció discretamente de su dedo anular izquierdo, y su ausencia no pasó inadvertida.

La historia detrás del anillo de compromiso que Letizia dejó de usar

La sortija, creada por la joyería Suárez dentro de la colección “Grace”, estaba elaborada en oro blanco con diamantes en talla baguette, dispuestos en un diseño infinity que simbolizaba el amor eterno. Felipe la eligió personalmente, sabiendo que a Letizia no le atraían las joyas ostentosas y prefería piezas discretas, más ligadas al valor emocional que al lujo. El diseño, atemporal y elegante, evocaba los anillos utilizados por la nobleza británica del siglo XVIII para representar la unión infinita entre dos personas.

Letizia y Felipe

Durante los primeros años de matrimonio, la reina lo lució en numerosas apariciones públicas. Pero en 2011, el anillo desapareció sin explicación oficial. Se dijo que Letizia había decidido dejar de usarlo por comodidad, ya que le resultaba incómodo para saludar. Sin embargo, con el tiempo surgió una versión mucho más comprometida que cambiaría la interpretación del gesto.

Según el libro Urdangarin. Un conseguidor en la corte del Rey Juan Carlos, de Esteban Urreiztieta y Eduardo Inda, la joya habría sido adquirida por Iñaki Urdangarín en una tienda de Suárez, en Barcelona, y pagada con una tarjeta de crédito de la Fundación Nóos. Cuando el caso estalló públicamente, Letizia habría decidido apartar el anillo, intentando borrar cualquier vínculo con el escándalo que sacudió a la Casa Real.

El anillo que ya no usa Letizia

Desde entonces, la reina optó por joyas más personales. En 2019 comenzó a llevar un anillo de la diseñadora Karen Hallam, de plata chapada en oro, regalo del rey Felipe. También ha lucido piezas con frases grabadas como “El amor todo lo mueve” o “Mientras yo viva serás amado”, de la firma italiana Coreterno.

Aun así, ninguna de ellas logró reemplazar aquel anillo de compromiso entre Letizia Ortiz y Felipe. Su ausencia, más que un simple cambio de estilo, parece un gesto con mucho significado: un intento de cerrar una etapa que, pese al glamour de la corona, nunca dejó de ser parte de su historia.

F.A