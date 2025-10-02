El polémico pasado de Letizia: Los momentos que intentó borrar de su historia (y que la prensa no olvida)

Letizia Ortiz, nacida en 1972 en el seno de una familia asturiana, se convirtió con el paso de los años en una de las figuras más influyentes y observadas de la realeza europea. Periodista de formación, con una prometedora carrera en medios de comunicación y reconocimientos que avalaban su talento, parecía destinada a brillar en el ámbito profesional. Sin embargo, su vida cambió radicalmente en noviembre de 2003, cuando se anunció su compromiso con el entonces Príncipe Felipe. Desde ese momento, su camino quedó ligado a la Corona y, junto con la admiración que despierta, también ha acumulado una serie de episodios polémicos que la han puesto en el centro de la atención mediática.

Letizia Ortiz

Los polémicos momentos que Letizia Ortiz intentó borrar de su historia

Uno de los momentos más recordados ocurrió en 2019, durante un acto oficial en Sevilla. La Reina, al tropezar con un escalón frente al público, no dudó en reprocharle a su escolta que no la hubiera advertido, en una escena que rápidamente se volvió viral. Sus palabras, captadas por las cámaras, generaron un intenso debate sobre su carácter y la manera en que maneja los imprevistos en actos institucionales.

Tres años antes, en 2016, el nombre de Letizia también quedó vinculado a la polémica a raíz de las investigaciones contra Javier López Madrid, empresario cercano a la familia real. La filtración de mensajes de apoyo hacia él, en los que la Reina lo llamaba cariñosamente “compi yogui”, levantó críticas y cuestionamientos sobre el vínculo de la pareja real con una figura envuelta en causas judiciales.

Letizia Ortiz y Felipe

La tensión con su suegra, Sofía, marcó otro episodio que la prensa nunca olvidó. Durante la Semana Santa de 2018 en Palma de Mallorca, las cámaras captaron un incómodo momento en el que Letizia se interpuso entre su suegra y sus hijas para evitar una fotografía familiar. Los gestos tensos y el visible malestar se convirtieron en tema de conversación durante meses, reflejando las dificultades internas en la relación con la Reina Emérita.

Más recientemente, en 2023, la reina volvió a estar bajo la lupa por un gesto que no pasó inadvertido: durante la tradicional misa en honor al Apóstol Santiago, decidió no persignarse, a diferencia del Rey y sus hijas. Desde que Felipe asumió el trono en 2014, se ha notado un cambio en su comportamiento en ceremonias religiosas, lo que despertó rumores sobre sus verdaderas convicciones y reabrió un debate que mezcla creencias, tradición y protocolo real.

Con el paso del tiempo, Letizia Ortiz supo demostrar una personalidad firme que desafía ciertos convencionalismos, aunque esos mismos gestos la colocan una y otra vez controversias.

F.A