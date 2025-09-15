Así será el festejo de la reina Letizia por su cumpleaños número 53: sin agenda oficial y en vísperas de un viaje

Este lunes 15 de septiembre, el Palacio Real está de festejo tras el cumpleaños de la Reina Letizia. La esposa de Felipe XV celebra su natalicio número 53 y, como es tradición en la corona española, hoy la royal tendrá su día libre. No obstante, lejos de los mega festejos a los que están acostumbrados el reinado, la monarca solo se reunirá con los más allegados de su familia y se tomará esta jornada en completo descanso, lejos de la ajetreada agenda repleta de compromisos institucionales.

Nacida el 15 de septiembre de 1972, la Reina Letizia es considerada una figura clave dentro de la realeza española. Su impronta y su alto grado de sensibilidad social la llevaron a consagrarse como una de las mujeres más influyentes de Europa y de todo el mundo. Sin embargo, durante el transcurso de esta jornada la monarca podrá disfrutar de su natalicio, son compromisos institucionales, pudiendo disfrutar de su día libre rodeada del amor de su familia, aunque lejos de su esposo y sus hijas.

La ausencia de Felipe VI se debe a su asistencia a que debe recibir en una audiencia a diversos representantes diplomáticos de los países que brindaron su apoyo en la extinción de los incendios forestales del mes pasado en España. En este encuentro, el dueño del trono transmitirá el agradecimiento tanto de la Corona como de las comunidades que se vieron afectadas por esta catástrofe natural.

Por su parte, la Princesa Leonor continúa con su trayectoria militar en San Javier, mientras que la Infanta Sofía se encuentra estudiando en Lisboa, por lo que ninguna de sus herederas la visitará en el Palacio de Zarzuela. Asimismo, la emérita reina Sofía también estará ausente en el día de agasajo de su nuera debido a su participación en el Congreso Internacional sobre Enfermedades Neurodegenerativas.

En contraposición, se estima que Thelma Ortíz, hermana de la reina y sus padres, Jesús Ortiz y Paloma Rocasolano, podrán apersonarse en su domicilio para acompañar a su hija en este día tan especial. Cabe resaltar que doña Letizia deberá mantenerse en las inmediaciones de su residencia, puesto a que mañana emprende viaje -junto a su marido- rumbo a la República Árabe de Egipto, programado del 16 al 19 de septiembre.

Será la primera vez que ambos monarcas visiten el país africano. Según fuentes de la Casa Real, la presencia de los reyes tiene como objetivo principal fortalecer y destacar los vínculos y la cooperación entre ambas naciones.

La Reina Letizia decide pasar su cumpleaños en absoluta tranquilidad y lejos de las ostentaciones de los festejos tradicionales. Al igual que años anteriores -incluso cuando llegó a los 50-, la royal prioriza la intimidad de su familia lejos de las filtraciones de información a la prensa. Su trayectoria continúa siendo un relato inspirador de transformación, dedicación y conexión genuina con las personas. Su vida superó los límites de la realeza, consolidándose como un verdadero icono mundial.

