Iñaki Urdangarin reveló el trastorno que padece su hija, Irene Urdangarin, y le llovieron las críticas

La relación de Iñaki Urdangarin y su hija, Irene Urdangarin, se encuentra en un punto tenso de ambos, debido a la mediatización que ambos tienen. Sin embargo, las críticas apuntaron contra el exesposo de la Infanta Cristina, luego de que él revelara el transtorno que padece la joven desde siempre. En medio de la promoción de su libro de memorias, los usuarios no dudaron en dar su tajante opinión, y la polémica volvió a rodearlo.

Iñaki Urdangarin sorprendió a todos cuando decidió publicar un libro de sus memorias. Sin embargo, si bien muchos esperaban que revelara secretos de la familia real, él decidió contar algunas intimidades familiares que vivieron a lo largo de estos años polémicos. Esto llevó a que sus hijos tomaran un protagonismo en su relato, como su exesposa y su pareja actual. Las críticas a su alrededor explotaron cuando la revista ¡Hola!, quien tuvo acceso en exclusiva al contenido de las memorias, aseguró que Iñaki habló sobre el transtorno que padece su hija Irene.

"Irene es quien más me fascina", habría expuesto en el libro, en relación a que la joven superó "dificultades de aprendizaje desde bien pequeña debido a su dislexia". Es de público conocimiento que, al terminar el bachillerato, la joven se tomó un año sabático y ahora se encuentra cursando el segundo año de la carrera de Hospitality en la Universidad Oxford Brookes de Reino Unido. Sin embargo, nunca había expuesto dificultades en el aprendizaje, fuera de los momentos difíciles que vivió tras el divorcio de sus padres. Es por eso que muchos usuarios se pronunciaron en contra, ya que no había sido un ámbito de su vida que Irene quisiera hacer público.

Iñaki Urdangarin se una a la una lista de celebridades que han decidido sacar una autobiografía de sus memorias, tras haber sido foco de polémicas y mediatización. En enero del 2026, comenzó su campaña publicitaria del mismo, ya que el libro titulado "Todo lo vivido. Triunfos, derrotas y aprendizajes" saldrá a la venta el 12 de febrero. Según expusieron, habla de la intimidad de su familia y de la relación actual con sus hijos, donde asegura: "Solo con poder hablar por teléfono con ellos a diario, soy feliz".

Sin embargo, algunos medios de comunicación especialistas lograron tener en exclusiva partes del libro y sus dichos ya generaron comentarios de las redes sociales y sus alrededores. En este caso, Iñaki Urdangarin volvió a verse enfrentado con su hija Irene Urdangarin, tras revelar el transtorno que ella padece desde chica y que ella no había hecho público en anteriores entrevistas. Muchos usuarios apuntaron que lo había dicho sin el consentimiento de la joven y criticaron duramente al exesposo de la Infanta Cristina, volviendo a ponerlo en el ojo público polémico.

