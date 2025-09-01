Iñaki Urdangarin pidió dinero a cambio de silencio: qué pasó

Si de personajes emblemáticos y polémicos de la realeza española se trata, Iñaki Urdangarin aparece entre los más señalados. El exmarido de la Infanta Cristina sigue vinculado a la corona ya no por su romance con la hija de la Reina Sofía y los hijos en común que los une, sino por ser el presunto portador de los secretos mejores guardados del reino.

Tal es así que, luego de ser condenado por el caso Nóos, el ex yerno del emérito rey Juan Carlos I, se alejó de la vida royal y decidió comenzar a escribir sus memorias en prisión. Según los expertos en la familia real, Iñaki sería el testigo principal del presunto engaño del Rey Felipe VI a la Reina Letizia. Es por ello que, sin trabajo firme y beneficiario de recursos económicos por parte de su exesposa, labró una forma de sustentarse en el tiempo: su silencio a cambio de dinero.

Iñaki Urdangarin, ex cuñado de la Reina Letizia y el Rey Felipe VI | Twitter

Iñaki Urdangarin sabe más de lo que debe

Pese a ya no estar casado con la Infanta Cristina, Iñaki Urdangarin recibiría una jugosa recompensa que logró en la negociación que realizó tras su escandaloso divorcio. También, trascendió que el exdeportista recibe una pensión vitalicia por parte de Juan Carlos I, por lo que llevaría un estilo de vida extravagante y libre de escasez. Viajes de lujo y autos de alta gama predominan en su día a día, mientras reside en una glamorosa vivienda ubicada en la exclusiva ciudad de Victoria.

Pero, no conforme con estas líneas de ingresos propiciados por la Casa Real, los periodistas especializados en tema de la realeza aseguraron que el polémico exconvicto habría llegado a un millonario acuerdo para preservar los secretos del actual Rey de España.

Iñaki Urdangarin exmarido de la Infanta Cristina | Twitter

Los rumores entre las presuntas infidelidades del Rey Felipe VI hacia la reina Letizia -y viceversa- siempre resonaron entre las paredes del Palacio Real y en los medios de comunicación, aunque nunca se pudo demostrar la veracidad de esos hechos. Sin embargo, Iñaki Urdangarin sería un testigo privilegiado de los idilios de los dueños de la corona.

Al parecer, en las memorias no solo se narra la dura vida en la cárcel y el agónico proceso judicial, sino los pormenores de una nobleza que estuvo atravesada por los escándalos más resonantes de los últimos tiempos. Pero, tal y como lo enuncian los escritores Joaquín Abad y Jaime Peñafiel en sus obras, las apariencias tienen un precio y siempre van de la mano de silencio, una acción que el que fuera Duque de Palma estaría dispuesto a guardar si percibe más dinero para no desestabilizar a la monarquía.

Iñaki Urdangarin condenado por el caso Nóos | Twitter

Hasta el momento, Iñaki Urdangarin decidió hacer foco en algunos eventos de la vida del emérito rey Juan Carlos I haciendo un equilibrio entre las personalidades que atravesaron en la corona española. De esta manera, se guarda la poderosa carta que tiene a su favor haciendo negocios y favoreciendo el actual reinado y el futuro mandato de la Princesa Leonor.

NB