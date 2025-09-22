Irene Urdangarin: las reglas que debe seguir aunque ya no sea una royal activa

A sus 20 años, Irene Urdangarin se convirtió en una de las jóvenes royals del momento. Su descontracturada vida llama la atención de muchos, debido a su estrecha vinculación con la familia del rey, siendo la hija de Cristina de Borbón, hermana del rey Felipe VI de España, y de Iñaki Urdangarin. Pero la particularidad de su posición como nieta de los reyes eméritos Juan Carlos I y Sofía es que no cuenta con reglas que cumplir, al no ser una "princesa activa".

Es que Irene pertenece a una rama de la familia real que no tiene activo un rol institucional, por ello mismo no tiene un título oficial, aunque popularmente es llamada princesa. No obstante, la joven debe cumplir ciertas medidas ante ciertas situaciones, no se tratan de reglas como las que cumplen sus primas Leonor y Sofía, pero sí debe ser muy cautelosa con sus acciones como con sus decisiones.

Qué medidas debe cumplir Irene Urdangarin como royal

Desde sus decisiones académicas hasta sus romances, la vida de Irene Urdangarin es de gran interés, por ello mantener un perfil bajo suele ser una de las medidas que más cuesta cumplir para la joven, como sucede con otros miembros de la familia. Es que la hija de Cristina debe perseguir este objetivo, como parte de la familia del rey y evitar escándalos.

Si bien ella no cumple un papel institucional como sucede con los miembros de la familia real, Felipe, Letizia, Leonor y Sofía, como parte del clan de descendientes de Juan Carlos I y Sofía debe mantener ciertas rigurosidades, sobre todo se le pide discreción.

Mantener el perfil bajo es uno de los requerimientos hacia la prima de Leonor es mantener el perfil bajo, evitando comportamientos que pueden dañar la imagen de la familia, esto incluye no participar de eventos públicos oficiales, al poder verse como una intromisión. Actualmente, vive en Oxford, Reino Unido, donde estudia Hostelería, Gestión de Eventos y Turismo, por lo que esta decisión la alejaron un tanto de los flashes y cumple con esta medida.

Asimismo, se le exige que no pueda brindar información privada de la familia, como así también mantener buena relación y respeto para todos los miembros, sobretodo con la infanta Cristina y la reina Sofía. Respecto a su vínculo con el rey Felipe, se le pide que sea cordial y respetuosa. Si bien Irene no representa a la corona, su imagen es un reflejo de la familia, de allí estos pedidos.

De esta forma, se deja en claro que Irene no tiene obligaciones oficiales, pero sí debe cumplir con ciertos comportamientos estipulados por protocolo y por ser parte de la familia del Rey. Si, se puede indicar que vive con más libertad que sus primas, Leonor y Sofía, pero sin dejar de estar bajo el ojo mediático.