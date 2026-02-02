El escándalo del caso de Jeffrey Epstein repercutió no solo en Estados Unidos, sino que trascendió fronteras al punto tal de salpicar a la corona de Noruega. Especialmente, a la princesa heredera Mette-Marit. Tras una reciente desclasificación de archivos del Departamento de Justicia del país de Norteamérica en la que salieron a la luz conexiones desconocidas entre el magnate estadounidense condenado por manejar una red de prostitución, la princesa nórdica debió pedir disculpas públicas.

Mette-Marit se desprende de la imagen de Jeffrey Epstein

En la antesala del juicio que debe afrontar su hijo Marius Borg acusado de cometer 38 delitos, incluidos haber atentado contra la integridad sexual de cuatro mujeres, ahora Mette-Marit vuelve a ocupar la primera plana de los diarios noruegos luego de que cobrara estado público más de mil conversaciones que había mantenido con Jeffrey Epstein.

Mette-Marit | Casa Real de Noruega

De acuerdo con la información publicada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la royal de 52 años mantuvo conversaciones fluidas -entre 2011 y 2014- con el empresario acusado de ser el líder de una organización criminal que atentaba, entre otras cosas, con la integridad sexual de mujeres y niños. En los chats difundidos, se ve cómo ambos mantenían conversaciones que trascendían el carácter diplomático.

A modo de ejemplo, en uno de ellos, la esposa de Haakon le preguntó: “Es inapropiado que una madre sugiriera dos mujeres desnudas llevando una tabla de surf como fondo de pantalla para mi hijo de 15 años”. En otro de los textos, se animó a halagar al empresario diciéndole que era “muy encantador”. En 2012, cuando el norteamericano le contó que estaba en París “buscando esposa”, Lady Mette-Marit le reveló que esa ciudad era “buena para el adulterio” y que “las escandinavas son mejores candidatas para ser esposas”.

Mette-Marit y Haakon | Palacio Real de Noruega

Los encuentros entre Mette-Marit y Jeffrey Epstein

El contacto entre Mette-Marit y Jeffrey Epstein no sólo fue de carácter virtual, sino que, además, se reunieron en varias oportunidades en Oslo, Nueva York, Miami y el Caribe durante el período de tiempo señalado. También trascendió que la heredera al trono noruego se quedó a pasar cuatro noches con amigas en una de las propiedades de Miami del fallecido multimillonario.

Tal es el escándalo que se vivió este lunes 2 de febrero en el Palacio Real de Noruega, que la misma Mette-Marit debió salir a dar explicaciones sobre su relación con este hombre, quien se suicidó en la cárcel mientras esperaba el juicio donde se lo acusaba de abuso sexual infantil. La princesa heredera consorte señaló de “vergonzosa amistad” y le pidió disculpas al pueblo por sus actos.

“Demostré falta de criterio y lamento profundamente haber tenido cualquier tipo de contacto con Epstein. Es simplemente vergonzoso”, señaló un comunicado enviado por el Palacio Real. En este marco, se responsabilizó “por no haber comprobado más detenidamente los antecedentes de Epstein y no haber comprendido lo suficientemente rápido qué tipo de persona era”. Finalmente, el escrito remarcó el verdadero motivo que la llevó a distanciarse de él: “Intentaba utilizar su relación con la princesa heredera como influencia con otras personas”.

Mails de Mette-Marit a Jeffrey Epstein | Captura de pantalla del Departamento de Justicia de Estados Unidos

Una vez más, la opinión pública de Noruega vuelve a poner en el ojo de la tormenta a Mette-Marit, señalando la falta de aptitudes para ser la próxima reina del país nórdico. De esta manera, un nuevo escándalo mundial mancha de lleno su imagen y pone en tela de juicio el rol de los integrantes de la corona y su presunta implicación en hechos aberrantes. Por su parte, la familia Real intenta transmitir calma, al mismo tiempo que busca limpiar su reputación, credibilidad y liderazgo.

NB