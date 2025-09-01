Jazmin Grace Grimaldi, la hija que tuvo Alberto II de soltero, vuelve a Mónaco

Con una amplia sonrisa y un futuro de lo más alentador: así regresó Jazmin Grace Grimaldi, la hija ilegítima de Alberto II, a Italia. Nacida en 1992, la descendiente ilegítima del Príncipe de Mónaco lanzó su propia marca de vino rosado, el cual lleva su nombre. El producto fue anunciado con bombos y platillos en su cuenta personal de Instagram.

Aunque no es beneficiaria de la línea al trono por su concepción extramatrimonial, la joven de 33 años mantiene vínculos estrechos tanto con la realeza como así también en la vida social. Tal es así que se aventuró en una faceta que la tiene como protagonista.

Jazmin Grace Grimaldi junto a Alberto II de Mónaco | Twitter

El ambicioso negocio de Jazmin Grace Grimaldi

La hija ilegítima de Alberto II de Mónaco nació en 1992, aunque fue reconocida por el monarca recién en 2006 cuando tenía 11 años. Desde ese entonces formó un estrecho vínculo con su padre y su hermano Alexandre a tal punto de ser bien recibida en el palacio real. No obstante, lejos de querer vivir a costa de la monarquía italiana, Jazmin Grace Grimaldi activó su faceta empresarial y lanzó su propia marca de vino rosado, la cual lleva su nombre.

“¡Brindemos por el último fin de semana de agosto con una copa de Monte Carlo JAZMIN ROSÉ mientras contamos los últimos días del verano!”, escribió la royal en la famosa red social de la camarita donde reúne a más de 37,9 millones de seguidores. Allí, la actriz acompañó este posteo con un carrusel de imágenes en un viñedo siendo ella misma la protagonista de su marca.

Además, la sofisticada artista organizó un showroom cuyo protagonista fue el "truck food" ni más ni menos que en el Vivaldi, el cual estuvo respaldado por la firma Montecarlo Wines y aprobado por el Principado de Mónaco. En este marco, se supo que el exclusivo vino mantiene los estándares de lujo y exclusividad propios de la nobleza y que, cada caja de 6 unidades se vende a un valor de 110 euros.

Jazmin Grace Grimaldi presentó su propia marca de vino | Instagram

“Inspirado en el radiante espíritu de Jazmin Grace Grimaldi, hija de la casa Grimaldi de Mónaco, este exquisito Côtes des Provence Rosé (una denominación de origen) no es solo un vino, sino una experiencia real en cada sorbo”, sostuvieron desde la bodega que lo auspicia. Elaborado con garnacha, cinsault y syrah, esta bebida promete un encuentro de sabores de los más extravagantes y sofisticados valorados a nivel mundial.

Si de sortear barreras se trata, la etiqueta del vino de la joven exhibe la imagen del icónico Casino de Monte Carlo, un emblema de elegancia, riqueza, opulencia y distinción, cuyo uso está sujeto a permiso.

Jazmin Grace Grimaldi sosteniendo el producto de su autoría | Instagram

Jazmin Grace Grimaldi mezcla su vida laboral con el ocio y la dispersión asistiendo a eventos mundiales de los más reconocidos tales como el Gran Premio de la Fórmula 1 o el Festival de Televisión de Monte-Carlo. De esta manera, la joven cantante encuadra su vida siendo ella misma la protagonista de su propia historia y dueña de su propia marca personal, la cual promete ser furor en la gastronomía de élite.

NB