Flor Peña reveló el acoso que sufrió de un famoso actor: “Me tocaba todo el tiempo”

Flor Peña es una de las actrices con más trayectoria y popularidad de las últimas tres décadas de la televisión argentina. Tal es así que su amor por la actuación comenzó cuando ella era tan sólo una niña. Sus esporádicas participaciones en proyectos audiovisuales se fueron asentando con el correr de los años hasta dejar impresa una huella no sólo en la pantalla chica, sino también en el teatro.

Sin embargo, su camino por los sets de grabación o ensayos teatrales no fueron del todo gratos al punto de ser víctima de abuso sexual por parte de un compañero de elenco, el cual hoy es un reconocido actor que sigue vinculado al mundo del espectáculo.

Flor Peña contó su dura historia donde fue víctima de abuso sexual

Flor Peña no sólo se asentó en la actuación, sino que también recorrió las pantallas en la conducción de magazines de noticias. La Put* Ama fue el proyecto televisivo que más se destacó en los últimos tiempos, convirtiéndose en un verdadero fenómeno en el Prime Time. En una entrevista que mantuvo con el periodista Sebastián Soldano en su ciclo A Solas, la comediante narró en primera persona cómo fue víctima de abuso sexual por parte de un compañero de elenco.

“Tenía 17 años. Él era un compañero de teatro, grande, yo era muchísimo más niña. Fue una situación que yo naturalicé durante años y que ahora, un poco con todo lo que está pasando, empecé a poner blanco sobre negro y decís ´ah, pero esto que me estaba pasando estaba muy mal´”, comenzó diciendo con voz firme y sin ánimos de revictimizarse. El comunicador, sorprendido por su relato indagó más allá y le pidió que cuente con detalles qué fue lo que vivió en aquellos años.

“Me tocaba, me tocaba las tet*s, abajo. Me decía ´ay, qué linda´ y me tocaba. Por ahí estábamos por entrar a escena o salíamos del escenario. Y cuando empecé a mirar para atrás, dije ´Dios mío, ¿qué fue eso? Ese abuso se repetía todos los días mientras yo iba al teatro. No fue un abuso de una vez”, explicó.

Dado al contexto de la época y la ausencia de las corrientes feministas, la artista dejó en claro que, si bien esa situación la incomodaba y la llenaba de vergüenza, sostuvo que si le contaba al director este no le iba a “creer”.

Las razones son sencillas, según la percepción de la actriz: el machismo que se vivía en aquella época y la presencia y notoriedad del presunto abusador, ya que “era un actor muy, muy importante”. Ante la pregunta del porqué no deja el nombre expuesto ante la opinión pública, la ex protagonista de Casados con Hijos explicó que siente que el hombre ya está grande y que “no le puede hacer daño a nadie”. “No doy el nombre porque es un actor muy famoso y siento que ya está grande”, dijo.

Para Flor Peña poner en palabras esto que le pasó representa un mensaje para las generaciones más jóvenes como señal de alerta ante estos aberrantes hechos que sufrieron las mujeres a lo largo de la historia. “Lo importante es poder transmitir mi vivencia para que a otras mujeres no les pase”, exclamó.

En el contexto de la misma entrevista con Teleshow, Flor Peña contó que, al parecer, vivió un episodio similar, pero esta vez en manos de un familiar directo. De acuerdo con su relato, habría indicios de que su tío abuelo habría abusado de ella cuando era una niña. Aunque sus recuerdos son vagos, recuerda pequeñas escenas donde ella y el hombre se iban a dormir la siesta. “No me acuerdo si él me tocaba o no. Todavía no lo pude esclarecer en mi cabeza y creo que no lo charlé con mis padres”, concluyó.

