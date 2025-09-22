Archie, el hijo de Meghan Markle y del príncipe Harry tiene un hobbie que no te esperabas

Desde que el Príncipe Harry y Meghan Markle renunciaron a los beneficios de la corona inglesa y se instalaron en Estados Unidos, viven sus días alejados de la agenda del palacio real enfocándose en sus compromisos profesionales y personales. Asimismo, los royals dejaron días libres para poder desarrollar sus hobbies y disfrutar en familia. Durante el paseo que realizaron este último fin de semana, pasearon junto a sus hijos por las playas de Carpintería, ubicado en el extremo sureste de Santa Bárbara, Estados Unidos.

Lo que fue una jornada de esparcimiento se transformó en un verdadero centro de atención para los allí presentes ya que vieron al pequeño Archie, de 6 años, apropiarse de la misma disciplina que su padre. Al parecer, al niño también le gusta el surf.

El Príncipe Harry y Meghan Markle siguen de cerca los pasos de Archie

Alejados del palacio de Buckingham, el Principe Harry y Megan Markle, duques de Sussex, viven una vida relajada de los compromisos de la realeza. La renuncia a los beneficios que le concede el trono, la joven pareja muestra a diario la unión en familia y los momentos de esparcimiento más significativos en su día a día. Es así que, aprovechando el clima cálido que les ofrece las playas del país norteamericano, pasaron una jornada veraniega rodeados de las olas y el mar.

Este paisaje le permitió al hijo de Lady Di vestir su traje de neoprene para realizar su gran hobbie surfear. A mediados de octubre del año pasado, comenzó a tomar clases de este deporte con un reconocido instructor estadounidense. Su preparación y compromiso lo llevó rápidamente a adaptarse a esta técnica que necesita concentración y destreza. Tal es así que fue su propio hijo Archie quien siguió sus pasos poniendo en manifiesto el famoso dicho popular: “lo que se hereda no se roba”.

Desde la cuenta de Instagram @meghan.markle.official aseguraron: "Su pasión por el surf probablemente comenzó cuando Meghan le regaló lecciones por su cumpleaños, y desde entonces se le ha visto montando las olas en California e incluso en el Surf Ranch de Kelly Slater".

El viernes 19 de septiembre, las cámaras de los paparazzi captaron el momento exacto en el cual el niño cruzó la orilla para montar sobre su tabla de surf con el traje que lo protege de la temperatura del agua. Toda esta secuencia fue seguida por el ojo atento de Meghan y Harry, quienes demostraron la confianza que le tienen al chiquillo al agarrar sus primeras olas. De estas aventuras marinas también fueron testigos el grupo de personas que se encontraban junto a los duques.

Cabe destacar que tanto Meghan Markle como el Príncipe Harry deciden proteger la identidad de sus hijos alejándolos del ojo mediático y preservando su identidad. De esta manera, los pequeños nietos del Rey Carlos, el príncipe Archei y la Princesa Lilibet, crecen bajo el estricto monitoreo de sus padres y la libertad de desarrollar su infancia sin presiones sociales.

