Moulay Hassan y Lalla Khadija, quiénes son los hijos de Mohamed VI

Moulay Hassan y Lalla Khadija son los dos hijos del rey Mohamed VI de Marruecos y de su exesposa, Lalla Salma. El príncipe heredero, nacido en 2003, está llamado a reinar como Hassan III, mientras que su hermana pequeña, llegada al mundo en 2007, ha mantenido hasta ahora un perfil más discreto. Ambos representan la nueva generación de la monarquía alauí en un momento delicado para la Casa Real, ya que la salud del actual soberano genera cada vez más preocupación.

Moulay Hassan y Lalla Khadija: los príncipes de Marruecos

El príncipe Moulay comenzó a tener protagonismo en la vida pública desde muy joven. A los 15 años ya viajaba en representación de su padre, como ocurrió en el funeral del conde de París, y desde entonces acompaña de manera constante la actividad institucional. Con 21 años, se encuentra finalizando sus estudios en Ciencias Económicas y Sociales en la Universidad Politécnica Mohamed VI. Además, cursó el Bachillerato Internacional con las máximas calificaciones y realizó formaciones aeronáuticas en Marrakech, motivado por su pasión por la aviación y el sueño de convertirse en piloto.

Al margen de sus responsabilidades, Moulay Hassan cultiva intereses propios. Es un gran aficionado al fútbol y seguidor del FC Barcelona, disfruta de la música y de la práctica deportiva, y mantiene una relación cercana tanto con su madre como con su hermana menor, con quienes suele viajar.

Familia real de Marruecos

Por su parte, la princesa Lalla Khadija nació el 28 de febrero de 2007 y creció en un ambiente más íntimo, alejada del protocolo palaciego. Su padre buscó que transitara sus primeros años en una casa familiar protegida, aunque con una educación refinada. Hoy domina varios idiomas —árabe, francés, inglés y español— y muestra la elegancia y naturalidad heredadas de su madre.

Aunque todavía no se sabe cuál va a ser su papel cuando su hermano ascienda al trono, su presencia pública refleja el fuerte vínculo que mantiene con Mohamed VI. La historia de la monarquía marroquí muestra que las mujeres de la familia real han tenido influencia y un rol destacado, como ocurre con las princesas Lalla Meryem, Lalla Hasna y Lalla Asma, hermanas del actual rey.

En este contexto, con un monarca debilitado y cada vez más apartado de la vida pública, el foco se dirige al heredero Moulay Hassan y a su hermana Lalla Khadija, figuras centrales en el presente y futuro de la Casa Real de Marruecos.

F.A