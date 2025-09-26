Alexandre Grimaldi: quién es el joven de la familia real monegasca que todos siguen

Alexandre Grimaldi ocupa un lugar particular dentro de la familia real de Mónaco. Nació en 2003 fruto de la relación de Alberto II con Nicole Coste, ocho años antes de que el soberano se casara con Charlene, y desde entonces mantuvo una vida discreta pero cercana al círculo de sus primos y de la princesa Estefanía, su madrina. Ahora, con 22 años, empieza a hacerse un nombre propio como modelo y embajador de marcas, una faceta que él mismo había anticipado tiempo atrás. “Mi padre es príncipe y jefe de Estado, así que no me imagino desfilando en una pasarela. En cambio, si una marca prestigiosa me pide que sea su embajador y su imagen se ajusta a la mía, ¿por qué no?”, explicó en una entrevista en 2023.

Alexandre Grimaldi junto a su padre, Alberto de Mónaco y su madre, Nicole

El camino propio de Alexandre Grimaldi

La oportunidad llegó con el relanzamiento del Monte-Carlo Beach Club, un hotel de lujo con playa privada, piscina olímpica y zonas de celebración, que desde hace décadas funciona como escenario de reuniones familiares y actos oficiales de los Grimaldi. El espacio acaba de ser renovado bajo la mirada creativa de la casa francesa Jacquemus, que aportó un aire mediterráneo y sofisticado. Alexandre protagonizó la campaña que acompaña la reapertura, con una estética “old money”.

El joven no se limita al modelaje. Estudia Empresariales y Gestión en el Reino Unido y asegura que su prioridad es obtener un título que le permita abrirse camino en distintos ámbitos. “De lo que estoy seguro, y me gustaría conseguirlo en el futuro, es de tener mi propia organización benéfica”, declaró. Aunque reconoce que la exposición pública no siempre es sencilla, se muestra dispuesto a defender tanto a su madre como a su padre cuando lo considera necesario. “Mi madre es tierna de corazón y ha dejado pasar muchas cosas. Yo soy más de pleitos, porque nací en Francia, pero crecí en un país anglosajón. Atacaré si es necesario”, dijo con franqueza.

Alexandre Grimaldi

Su vida social se entrelaza con la de sus primos. Durante el último Gran Premio de Fórmula 1 de Montecarlo compartió tribuna con Pauline y Louis Ducruet, y con Camille Gottlieb, una de sus mayores apoyos y la primera en celebrar públicamente su nuevo trabajo. Esa cercanía refuerza su integración en el entorno Grimaldi y lo convierte en una de las figuras jóvenes más observadas del principado.

Con una infancia serena, el respaldo constante de sus padres y un presente en expansión, Alexandre Grimaldi empieza a definir su lugar: entre la tradición de una familia marcada por el glamour de Mónaco y los proyectos personales con lo que busca abrirse camino.

