El objeto de color negro que Letizia Ortiz lleva siempre y que todos desconocen

Letizia Ortiz ya se ha dejado ver este verano por Marivent, cumpliendo con la tradición de posar en Palma, recorrer alguna tienda con Leonor y Sofía y, entre acto institucional y paseo discreto, esperar que pase agosto hasta el regreso a la rutina oficial. Tras las fotos de rigor con Felipe VI y las hijas, la familia suele poner rumbo a un destino secreto antes de retomar en septiembre una agenda repleta de compromisos y viajes.

Letizia Ortiz

El objeto de color negro que Letizia Ortiz lleva siempre

Entre maletas perfectamente organizadas y looks preparados por el equipo de estilismo, es fácil imaginar que la reina lleva poco equipaje personal: algún libro —es conocida su afición a la lectura—, su teléfono móvil y accesorios de rigor. Sin embargo, según revela María José Gómez Verdú, experta en protocolo consultada por Lecturas, hay algo que nunca falta cuando Letizia, Felipe, Leonor y Sofía se desplazan: un conjunto de luto, de riguroso negro.

La especialista explica que, al hablar del equipaje de los Borbones, solemos pensar en “estilismos impecables, logística milimétrica y quizá algún capricho”. Pero detrás de esa imagen hay un mandato no escrito: “un atuendo sobrio y adecuado para enfrentarse a una situación de pérdida nacional o familiar, incluso si ocurre estando fuera del país”. En otras palabras, la previsión ante una tragedia forma parte del protocolo real.

Letizia y Felipe en el funeral de Papa Francisco

La costumbre no es exclusiva de España. También la familia real británica y otras casas europeas incluyen siempre un atuendo negro en su maleta. La norma se remonta a 1952, cuando la entonces princesa Isabel se encontraba en Kenia y, tras la muerte de su padre, el rey Jorge VI, no tenía ropa de luto disponible. Tuvo que permanecer dentro del avión a su llegada a Londres hasta que le hicieron llegar un conjunto negro para descender. Desde entonces, el “luto en la maleta” se convirtió en una práctica imprescindible para la Corona.

Por eso, aunque el motivo del viaje sea tan banal como unas vacaciones o un acto cultural, Letizia Ortiz y su familia nunca se arriesgan: llevan un traje de luto “por si pasa algo”. La imagen del monarca —aún en duelo— debe ser acorde al momento del Estado.

F.A