Pierre Casiraghi y Beatrice Borromeo fueron padres por tercera vez: la elección del nombre en homenaje a la abuela paterna

Una tierna noticia llegó a la Familia Real de Mónaco, y emocionó a todos. Pierre Casiraghi y Beatrice Borromeo son padres por tercera vez, y esta vez de una niña. La pareja real es de las más observadas por todos gracias a su glamour, lujo y carisma, que enamoró a las redes sociales. En esta ocasión, protagonizaron una novedad, y sorprendieron a todos con la elección del nombre en homenaje a la abuela paterna.

Pierre Casiraghi, Beatrice Borromeo

Pierre Casiraghi y Beatrice Borromeo, padres por tercera vez

La historia de amor de Pierre Casiraghi y Beatrice Borromeo viaja hasta 2010, durante el Festival de Cine de Cannes, donde el arte y la fascinación por el otro los unió y nunca más los separó. Ellos se volvieron la pareja más glamourosa de Mónaco, recorriendo juntos pasarelas de importantes diseñadores y participando de eventos de la realeza. Sin embargo, en las últimas horas, protagonizaron una emocionante noticia, que agrandó a su familia.

Pierre Casiraghi, Beatrice Borromeo

Pierre y Beatrice tienen dos hijos varones, llamados Stefano y Francesco Casiraghi. Ambos nacieron en Mónaco, pero pasan gran parte de su tiempo en Italia, donde la familia mantiene fuertes lazos con la aristocracia local, gracias al linaje Borromeo. Si bien ellos no aparecen en muchas fotografías junto a sus padres, en esta ocasión fueron parte de una historia de la cuenta oficial de Instagram de la Casa Real, donde dieron el emotivo anuncio.

En la postal, se ve a la familia en un abrazo, notoriamente emocionada por la novedad. "Su Alteza Real la Princesa de Hannover y la Condesa Paola Marzotto se complacen en anunciar el nacimiento de su nieta, que nació el 4 de octubre de 2025. Sus nombres son Bianca Caroline Marta. El Palacio del Príncipe extiende sus más sinceras felicitaciones a Béatrice y Pierre Casiraghi", escribieron desde la Casa Real. Sin embargo, los expertos no tardaron en notar el homenaje que le hicieron a una parte de la realeza.

El anuncio de la Casa Real

El segundo nombre, Carolina, es un claro homenaje a la abuela paterna de la pequeña, Carolina de Mónaco; mientras que el tercero, Marta, fue en tributo a la abuela de Beatrice. El primer nombre, Bianca, no tiene relación con ningún miembro conocido, pero las redes sociales se mostraron emocionados por la noticia y la elección que tuvo la familia. Pierre Casiraghi y Beatrice Borromeo agrandaron a su círculo cercano, e hicieron crecer al linaje real de Mónaco.

