El regreso del príncipe Harry a Inglaterra: el particular encuentro con el rey Carlos y la ausencia de William

El príncipe Harry dio un gran paso en su reconciliación familiar. El menor de los príncipes, que se encuentra viviendo en los Estados Unidos con su esposa Meghan Markle, viajó a Inglaterra para poder mantener una reunión cara a cara con su padre, el rey Carlos. En ocasiones anteriores, los asesores de ambas partes habrían sido los que mantuvieron el encuentro, pero, en las últimas horas, se confirmó que fue él mismo el que se sentó con el monarca y mantuvo un encuentro privado e íntimo, con la ausencia del príncipe William.

Príncipe Harry / Créditos: AFP

El príncipe Harry mantuvo una reunión privada con el rey Carlos: la ausencia de su hermano William

Durante los últimos meses, se estuvo llevando a cabo un plan para que el príncipe Harry pueda reconciliarse con su familia. Luego de que decidiera alejarse de sus responsabilidades reales, y se mudara a los Estados Unidos con su esposa Meghan Markle, las relaciones con el rey Carlos y su hermano William se vieron afectadas. Sin embargo, diversos encuentros se estuvieron dando para que esta situación se revierta, y finalmente tuvieron su primer encuentro privado.

Príncipe Harry / Créditos: AFP

En ocasiones anteriores, los asesores de Harry y el monarca habrían mantenido reuniones en Clarence House, la residencia en Londres, con el fin de imponer las condiciones para que se de un encuentro pacífico. Finalmente, en los últimos días, el menor viajó a Reino Unido y volvió a visitar la casa de su padre, a la que no había ido desde hace años. Harry llegó alrededor de las 17 horas británicas, mientras que el rey Carlos se encontraba allí por una cuestión de agenda oficial.

Según dieron a conocer medios expertos en la realeza, la reunión duró menos de una hora, aproximadamente 54 minutos, donde recibieron al príncipe con un té y un ambiente "íntimo y personal". Lo que se habló durante ese tiempo no se dio a conocer, ni siquiera por las fuentes más cercanas a la Familia Real. Sin embargo, lo que llamó la atención fue la ausencia del príncipe Williams, quien priorizó sus responsabilidades reales de la mano de su esposa, Kate Middleton.

Príncipe Harry / Créditos: AFP

Muchos destacaron que la relación entre el príncipe Harry y el príncipe Williams sería la más complicada de reconciliar, por lo que el intento del hijo de Lady Di por unirse a la familia recién estaría comenzando. A pesar de eso, los periodistas explicaron que su reunión con el rey Carlos fue el primer paso más importante para llegar al final de la disputa familiar, que viene desde hace años. El monarca continuó con sus responsabilidades laborales, mientras que su hijo fue al país exclusivamente a verlo.

A.E