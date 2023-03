Antes de casarse con Guillermo, Máxima de Holanda tuvo muchos pretendientes. Aunque según la biografía sobre la reina, escrita por los periodistas Rodolfo Vera Calderón y Paula Galloni (‘Máxima, la construcción de una reina’) cuando era muy chiquita Máxima le aseguró a algunos de sus compañeros que iba a casarse “con un noble”: una mujer determinada desde el inicio.

Antes de conocer a Guillermo, Máxima estuvo con Tiziano Iachetti, uno de sus últimos amores de la secundaria. Si bien la relación no prosperó, aun siguen manteniendo una buena relación: Máxima llegó a invitarlo a su boda en compañía de su mujer de entonces, María Frers.

Máxima Zorreguieta, reina de Holanda.

Cuando Máxima llegó a la facultad se enamoró de Max Casá, un cocinero reconocido por su participación en el programa ‘Todo dulce’ de Maru Botana, en Utilísima Satelital. La ahora reina de los Países Bajos lo conoció en la Universidad Católica Argentina en el año 89, donde estudió Economía.

Max Casá, el ex pretendiente de Máxima de Holanda.

Cuando estuvo en los últimos años de su carrera conoció a Federico de Alzaga, una persona de la clase alta argentina, con quien Máxima conoció ese mundo, con sus códigos y costumbres. Comenzaron como amigos, pero finalmente se enamoraron.

Tenían claro que iban a casarse, pero al terminar los estudios universitarios Máxima comentó a Federico que quería irse a vivir fuera. A él no le gustó, y al mismo tiempo tampoco hizo ningún intento por retenerla. Máxima consideró después de esto que su relación con Federico no daba para más. Él no tuvo la reacción esperada. Ella esperaba que él la retuviera, que le dijera que no se fuera y que se quedara con él. Pero nada de eso sucedió, así que el amor con Federico llegó a su fin.

En Nueva York, Máxima tuvo un “affaire” con un banquero atractivo y exitoso. Luego tuvo un romance fugaz con un piloto de United Airlines y después conoció a Christopher, un noble inglés con mucho vínculo con la corona de Inglaterra. Creyó que él sería el indicado, pero la relación tampoco duró demasiado. Luego, Máxima conoció a Guillermo, y hoy son los reyes de Países Bajos.

Máxima Zorreguieta anticipa el abrigo que será tendencia en invierno 2023

Las capas son el abrigo favorito de Máxima Zorreguieta. Lo cierto es que la reina de los Países Bajos tiene varias en su guardarropas de diferentes largos y colores. Peor sin dudas, la favorita es una de color camel que combina con todos sus outfits.

En la tradicional recepción de Año Nuevo, la monarca holandesa eligió un look camel de los pies a la cabeza para recibir a sus invitados en el palacio real de Ámsterdam junto a su marido, el Rey Guillermo Alejandro.

Máxima Zorreguieta luciendo su abrigo que será tendencia.

Allí, Máxima Zorreguieta apostó por una capa que, como tal, será tendencia en el próximo invierno 2023. Si bien es cierto que las capas regresan con cierta asiduidad a la moda invernal, no terminan de asentarse como prenda fetiche.

Sin embargo, esto podría cambiar este año siendo que la prenda estuvo presente en numerosas pasarelas e incluso se la hemos visto a algunas celebrities y a miembros de la realeza como Máxima Zorreguieta.