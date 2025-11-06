El pasado como periodista de la reina Letizia: sus momentos más recordados en TV

Antes de integrarse a la Familia Real, Letizia Ortiz era un nombre reconocido en el periodismo español. Licenciada en Ciencias de la Información, comenzó su trayectoria en medios como el periódico La Nueva España y la agencia Efe. Su paso por la televisión, especialmente en Televisión Española, la convirtió en una de las caras más vistas de los informativos nacionales, con una carrera que abarcó coberturas internacionales, breaking news y programas especiales.

Los momentos más recordados de Letizia Ortiz como periodista

Su trabajo como enviada especial a Washington tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 es uno de sus momentos más recordados. Lo que en un principio iba a ser una cobertura breve se prolongó durante meses. Desde Estados Unidos informó sobre las investigaciones que apuntaban a Osama Bin Laden, las decisiones del gobierno de George W. Bush y el impacto mundial del ataque. Compañeros de esa etapa destacaron su preparación y disciplina frente a cada emisión.

Otro hito en su carrera fue su ascenso al Telediario de la segunda edición de Televisión Española, entonces el informativo más visto del país, que presentó junto a Alfredo Urdaci. Desde ese plató, Letizia transmitió noticias nacionales e internacionales de gran relevancia y entrevistó a figuras destacadas del ámbito político y cultural. Incluso, con la llegada del euro en 2002, participó como conductora de los programas informativos especiales creados para explicar el cambio de moneda. En esos espacios explicó cómo obtener los nuevos billetes y monedas, así como los aspectos prácticos del inicio de la nueva etapa económica en España.

Una conversación captada por cámaras internas del estudio, difundida años después, mostró a Letizia dialogando con Urdaci sobre la posibilidad de realizar entrevistas a cantantes como Alejandro Sanz o David Bisbal. Aunque no fue emitida originalmente, la escena reveló su interés por asumir nuevas tareas dentro del formato informativo. Además de su faceta como conductora, participó en proyectos audiovisuales como el cortometraje La mirada del Ángel en 1998, financiado por la agencia Efe, y realizó pequeños cameos en películas españolas interpretando a una presentadora de noticias.

El 31 de octubre de 2003 se despidió del Telediario por última vez. Vestida con un traje blanco, Letizia Ortiz presentó la última edición antes de hacerse pública su relación con el entonces príncipe Felipe. Días después, RTVE anunció la rescisión de su contrato, marcando el final de su carrera periodística y el inicio de su vida dentro de la monarquía.

