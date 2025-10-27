El rey emérito Juan Carlos I fue protagonista de un polémico romance extramatrimonial que ocurrió desde el 2004 hasta el 2012, y con duras consecuencias legales y mediáticas. La mujer estrella de esta noticia es Corinna Larsen, una empresaria alemana que no dudó en dar su punto de vista de la relación, luego de haber finalizado. Los usuarios de las redes sociales y expertos de la realeza volvieron a destacar esta historia, que sigue generando escándalos alrededor de la familia real.

La relación de Corinna Larsen y el rey Juan Carlos I: sus comienzos y los años posteriores

En 2012, el rey Juan Carlos I sufrió una caída durante un viaje de caza de elefantes en Botsuana, rompiéndose la cadera, y se dio a conocer que iba acompañado de Corinna Larsen. La situación generó sospechas alrededor de ambas personalidades, y fue ahí que salió a la luz que ambos mantenían una relación romántica extramatrimonial y secreta. La polémica entre ambos siguió creciendo, y la empresaria alemana no dudó en contar los detalles a diversos medios de comunicación.

Rey Juan Carlos I, Corinna Larsen

Según ella misma expuso, se conocieron en el 2004, en una cacería en la finca del duque de Westminster en Castilla-La Mancha. En una entrevista en la BBC, Larsen explicó que la primera cita fue a principios de verano de ese mismo año, y que allí arrancó un tierno romance entre ambos. "Conectamos inmediatamente en muchas cosas y teníamos muchos intereses en común. Yo vivía entonces en Londres, acababa de emprender mi propio negocio de consultoría y era madre soltera de dos niños. Así que nos encontrábamos en una casita de campo dentro de la finca del Pardo y viajábamos juntos".

En 2009, según contó, el rey le propuso matrimonio y ella lo rechazó, pero el romance entre ambos siguió creciendo. Desde el comienzo estuvieron marcados por la pasión y la intensidad del amor, y, tras su separación, fueron amigos por un largo tiempo. Sin embargo, cuando encontraron este romance extramatrimonial, el reinado de Juan Carlos I vivió su punto de inflexión, y su imagen pública se fue deteriorando, contribuyendo a su posterior abdicación en 2014.

Rey Juan Carlos I, Corinna Larsen

Tras este suceso, y los dichos de la propia alemana, la relación entre Corinna Larsen y el rey Juan Carlos I estuvo llena de hostilidad, acusaciones de acoso, amenazas y batallas legales. En la actualidad, sigue siendo uno de los romances reales que más llaman la atención de los expertos, y que los usuarios no dudan en destacar y hablar al respecto. Cada uno se mantuvo lejano a las redes sociales y la mirada pública, pero siguen siendo protagonistas de noticias que recuerdan su romance.

A.E