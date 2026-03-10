Kate Middleton es de las royals más observadas por su capacidad de enviar mensajes protocolares a través de sus looks. Con un estilo bien marcado, donde la elegancia y las apuestas de tendencias se roban la atención de todos, la princesa de Gales se roba los aplausos de los expertos en la moda y de sus seguidores. Sin embargo, en el último evento al que fue junto con el príncipe Williams, sorprendió al elegir un collar de perlas falso que acompañó con un delicado atuendo. Muchos se cuestionaron las razones y un posible motivo salió a la luz, mientras se llevaba a cabo el evento.

El look azul marino con el collar de perlas falsas de Kate Middleton

El collar de perlas falsas que Kate Middleton lució en un importante evento protocolar

Kate Middleton es un ejemplo de elegancia y sofisticación, incluso en sus looks más relajados y cómodos. Sin embargo, la sastrería y las joyas son de sus compañeros más fieles al momento de preparar un atuendo digno de la realeza. En las últimas horas, celebró un servicio religioso con motivo del Día de la Commonwealth, uno de los eventos más importantes de los Windsor, donde desplegó un increíble atuendo total blue, con perlas falsas.

El looks se componía de un vestido abrigo en azul marino de Catherine Walker, con un sombrero de ala ancha con detalles de red y lazo a tono, y unos tacos en punta en composé. Sin embargo, eligió el color para hacer destacar los pendientes, propiedad de Isabel II, que forman parte de la Colección Real, y un collar de perlas falsas. Este último se trataba de un diseño de la joyera Susan Caplan, con cinco hileras de perlas artificiales y un broche de cristal Swarovski como cierre. La elección de una joya alejada del lujo de la realeza fue observada por todos los presentes, quienes aseguraron que el motivo de lucirla fueron las manifestaciones en contra de la monarquía que se convocaron durante el evento, y que tiene como punto clave al ex príncipe Andrés, su situación actual y su relación con Epstein.

La postura de Kate Middleton y el príncipe William sobre el escándalo del príncipe Andrés

En cuanto el escándalo del príncipe Andrés se volvió centro de noticias internacionales, la Casa Real británica no dudó en pronunciarse al respecto. Incluso, Kate Middleton y el príncipe William fueron de los primeros en separarse del duque de York, por su conexión con Jeffrey Epstein y sus sospechas que lo llevaron detenido. “Puedo confirmar que han estado profundamente preocupados por las continuas revelaciones. Sus pensamientos siguen centrados en las víctimas”, expuso el portavoz de los príncipes de Gales a la prensa inglesa.

En esta misma línea, se dio a conocer que el propio príncipe Williams tendría una mala relación con su tío desde hace años, y que estaría en búsqueda para eliminarlo de la linea de sucesión. Si bien el expríncipe Andrés no es de los primeros como opción para el trono, algunos medios de comunicación especialistas de la realeza apuntaron que el príncipe de Gales busca sacarlo con un proceso que llevaría años, y ya tendría decidido no incluirlo en los eventos en cuanto sea coronado rey.

Debido a los escándalos, la realeza británica se colocó en la mirada crítica de las redes sociales y los medios de comunicación. Esto llevó a que las manifestaciones en contra de la monarquía aparecieran en importantes eventos, lo que habría sido razón principal para que Kate Middleton cambie su amor por las joyas reales y lujosas a unas falsas al momento de presentarse públicamente. Con un delicado look azul marino, eligió un collar de perlas artificiales que dio de qué hablar entre los expertos.

A.E