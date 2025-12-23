Kate Middleton se volvió protagonista del ojo mediático, cuando fue diagnosticada de cáncer el 22 de marzo de 2024. El 14 de enero de 2025, comunicó oficialmente que su cáncer estaba en remisión. A partir de este suceso, muchos de sus seguidores notaron que la princesa de Gales transformó su estilo de vida para disfrutar más de su familia y la intimidad, pero se da lugar para agradecer hacia todos los que estuvieron a su lado. Es por eso que se viralizó el inesperado gesto navideño que tuvo con el hospital donde recibió tratamiento.

Kate Middleton y su familia

El gesto de Kate Middleton al hospital donde estuvo internada

Las Navidades traen consigo gestos de agradecimientos y felicitaciones, y uno de los más destacados por todos fue el de Kate Middleton con el hospital donde vivió su tratamiento y operación por el cáncer. La princesa de Gales no duda en recordar todo lo vivido en el 2024, y durante el 2025, antes de anunciar la remisión. Así, destaca que la enfermedad marcó un antes y un después en su vida pública, sobre todo en los eventos que participa y realiza.

Es por eso que, para estas fiestas, decidió agradecerle al Royal Marsden NHS Foundation Trust, específicamente al Oak Cancer Centre del hospital, centro donde recibió parte de su tratamiento y del cual ella y el príncipe William se convirtieron en patronos en enero de 2025. En su cuenta de Instagram, la institución compartió la foto de un hermoso árbol de Navidad, decorado con los colores rosas, violetas y dorados. De esta manera, expresaron: "Gracias a HRH La Princesa de Gales por donar un majestuoso árbol de Navidad del servicio de villancicos 'Juntos en Navidad', celebrado en la abadía de Westminster a principios de este mes". Este gesto no pasó desapercibido, y rápidamente se viralizó en redes sociales.

El inesperado gesto navideño de Kate Middleton para el hospital donde fue operada de cáncer

La salud de Kate Middleton, tras su cáncer

Kate Middleton anunció el 14 de enero de 2025 que su cáncer había entrado en remisión tras completar sus tratamientos durante todo el 2024. Ante esta noticia, decidió cambiar su estilo de vida, presentándose solo en los eventos públicos de mayor importancia, y guardándose la mayor cantidad del tiempo para vivirlo junto a sus hijos y su esposo. En este rotundo cambio de vida, optó por dejar la casa en la que habían estado viviendo, para cambiar de aires y comenzar una nueva etapa, donde el presente se vuelve primordial.

Kate Middleton

En este proceso de cambio, no dudó en agradecer a todos los que la acompañaron durante ese duro tiempo, entre los que incluyó el hospital donde se operó y pasó su tratamiento. Kate Middleton se llenó de espíritu navideño, y entregó felicidad y magia, al obsequiar un hermoso árbol de navidad al centro, que no tardó en compartirlo en sus redes sociales oficiales. Los usuarios y expertos de la realeza destacaron este gesto y lo volvieron viral, sumándose a los saludos de felicitaciones que la propia princesa envió.

A.E