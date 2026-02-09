Desde que el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer la desclasificación de archivos del caso Jeffrey Epstein, varios integrantes de la realeza europea vieron salpicada su reputación. Uno de ellos fue el hermano del rey Carlos III, Andrés Mountbatten-Windsor. En este marco, Kate Middleton y el príncipe Williams expresaron su preocupación por este escándalo mundial y decidieron hablar por primera vez.

El nombre de Jeffrey Epstein sacude a la familia de Kate Middleton y el príncipe Williams

La semana pasada, el caso Jeffrey Epstein cobró fuerza luego de que la justicia estadounidense decidiera revelar archivos secretos de una causa que horroriza a la opinión pública mundial. El multimillonario que se suicidó esperando la condena en prisión estaba acusado de abuso sexual infantil, trata de personas y otros cientos de hechos aberrantes contra la integridad física y psíquica de las personas. En este marco, los documentos sacados a la luz involucraron a personalidades influyentes de todo el planeta, incluyendo figuras de los reinados europeos. Entre ellos, el tío de Kate Middleton y el príncipe Williams, Andrés Mountbatten-Windsor.

Príncipe William y Kate Middleton | Instagram Oficial de los príncipes de Gales

No obstante, se supo que, desde que se conoció el vínculo del hermano del rey Carlos con el empresario señalado, el integrante de la corona fue expulsado de la familia real. Como si esto fuese poco, la excuñada del monarca, Sarah Ferguson, también tuvo una relación estrecha con Epstein, donde intercambiaron una serie de mensajes que ponían en manifiesto la cercanía de la Casa Real Inglesa con el acusado.

En este marco, los herederos a la corona británica salieron a desligarse de estas redes que involucran de lleno a los integrantes de su clan y, en un intento de mantener a resguardo su imagen, expresaron su preocupación y el apoyo a las víctimas.

Príncipe William y Kate Middleton | Instagram Oficial de los príncipes de Gales

El mensaje de Kate Middleton y el príncipe Williams

Mientras los príncipes de Gales intentan mantener en vigencia sus compromisos institucionales, un portavoz de Kate Middleton y su esposo Williams transmitió un mensaje hacia la prensa inglesa donde se destacó la preocupación de los herederos al trono y a las víctimas del caso. “Puedo confirmar que han estado profundamente preocupados por las continuas revelaciones. Sus pensamientos siguen centrados en las víctimas”, el vocero real.

En esta misma línea, se conoció que el dueño de la corona mandó a desalojar del Palacio de Buckingham cuanto antes a su hermano Andrés despojándose así de la mancha que le generó a los Windsor su conexión con el multimillonario fallecido.

De acuerdo con lo anunciado por el medio Daily Mail, “Andrés tiene dificultades para aceptar la realidad y esto generaba cada vez más preocupación en el Palacio, tanto como señal de su estado mental como porque no sería bien visto por el público, que todavía lo veía disfrutando de los lujos de la realeza”. Por tal motivo, se aceleró su exilio: “Todo se organizó a toda prisa y sin que nadie lo supiera, dejando al personal de Royal Lodge la tarea de empaquetar lo que quedaba de las pertenencias de Andrés”.

Príncipe William y Kate Middleton | Instagram Oficial de los príncipes de Gales

De esta manera, en medio de viajes institucionales y presentaciones diplomáticas, Kate Middleton y el príncipe Williams intentan mantenerse al margen de las acciones de sus tíos Andrés y Sarah. Aunque el hermano del rey Carlos III mantiene sus actividades cotidianas como si nada hubiese pasado, desde el Palacio Real ya sentenciaron su futuro lejos de Buckingham.

NB