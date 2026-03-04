La estrategia que tendría el príncipe William para eliminar a su tío, el príncipe Andrés, de la línea de sucesión

La realeza británica está viviendo un momento tenso, desde la detención y sospechas del príncipe Andrés, dentro del caso de Jeffrey Epstein. Esto provocó que la Casa Real y sus miembros se pronunciaran al respecto, y que los rumores complicaran al rey Carlos. Sin embargo, el primero en saltar en defensa de su familia fue el príncipe William. En las últimas horas, aseguraron que el príncipe de Gales tendría una estrategia preparada para que su tío no fuera parte de la línea de sucesión.

Entre los últimos escándalos de la realeza británica, dieron a conocer, tras la detención del príncipe Andrés, vinculada a una investigación por presuntas irregularidades en su rol institucional y antiguos vínculos, las posibilidades entre los analistas de una abdicación al trono por parte del rey Carlos. Si bien no hay confirmación oficial, muchos de los expertos en realeza hablan de la complicada posición en la que su hermano lo colocó. En medio de este contexto de incertidumbre, el príncipe William se hizo presente, asegurando una estrategia para eliminar a su tío de la línea de sucesión, y volviendo a marcar la postura de la Corona frente a las acusaciones.

Según el ‘Sunday Times’, las autoridades están considerando poner en marcha una legislación para eliminar al expríncipe de la linea de sucesión al trono, proceso que llevaría años en llevar a cabo y que, según 'The Sun', esto enojaría al príncipe William. En orden, Andrés estaría justo detrás del príncipe y sus tres hijos, George, Charlotte y Luis, así como del príncipe Harry y sus dos hijos, Archie y Lilibet. El medio británico asegura que la guerra entre ambos viene de hace años y que el más joven ve a su tío como “una amenaza” para la monarquía. En esta misma línea, explican que el heredero al trono le prohibiría asistir a su coronación cuando llegue el momento, así como a futuras Navidades en Sandringham cuando sea rey.

De llevarse a cabo esta decisión, el exduque de York se convertiría en el primer miembro de la realeza de alto rango en la historia en ser expulsado por la fuerza de la línea de sucesión. Según 'The Sun', el rey Carlos no se opondría a la decisión, en caso de llevarse a cabo, pero todos los expertos recalcan que esta estrategia podría llevar años en concretarse.

El presente del príncipe Andrés, tras su detención

El 19 de febrero de 2026, coincidiendo con su 66 cumpleaños, el príncipe Andrés fue detenido por la policía británica, por ser sospechoso de "mala conducta en el ejercicio de funciones oficiales”, ya que le habría filtrado información confidencial de Estado a Jeffrey Epstein mientras se desempeñaba como enviado comercial del Reino Unido entre 2001 y 2011. Esto golpeó a su exesposa y a sus hijas, quienes se mantuvieron alejadas de los medios de comunicación, pero muchos aseguran que habría creado tensión en su presente. En menos de 24 horas, fue liberado bajo investigación, tras haber entregado huellas dactilares y muestras de ADN. Por el momento, no se han presentado cargos formales aún y él continúa negando cualquier irregularidad.

Ante esta situación, la realeza británica e internacional comenzó un periodo de tensiones y polémicas que los vincularon con el caso de Epstein y muchas sospechas por parte de los expertos y analistas. El príncipe William fue el primero que decidió reaccionar, y tendría una tajante estrategia para asegurar que el príncipe Andrés se aleje de la línea de sucesión al trono.

