Kate Middleton dio cátedra de cómo elevar un look: el imponente collar de rosas que marca tendencia

Kate Middleton es una de las princesas más fashionistas de la actualidad. Su amor por la sastrería y gusto por los estampados imponen originalidad en los protocolos reales al momento de presentarse en diferentes eventos. Sin embargo, también imponen algunas de las tendencias que, luego, las celebridades adoptan para sus trabajos. En las últimas horas, sorprendió a todos con un look sofisticado, y dio cátedra de cómo elevarlo con un imponente collar de rosas tradicional.

Kate Middleton, el total white y el collar de rosas

Total white y collar de rosas: el look de Kate Middleton con el que abrió la primavera

Kate Middleton y su relación con la naturaleza se puede ver en los accesorios que carga para importantes eventos reales. La princesa de Gales no duda en darle un lugar como parte de su look, sobre todo cuando se unifica con la costumbre de uno de los lugares a los que visita. En las últimas horas, llamó la atención por su presencia en la ciudad británica de Leicester, durante su visita a la comunidad india local. Como tradición para dar la bienvenida a invitados distinguidos, los presentes le regalaron un collar de guirnaldas florales, que hizo que su look monocromático se elevara.

Middleton llegó luciendo un conjunto total white, de pollera tableada larga y un abrigo tejido ceñido al cuerpo. Sobre el mismo, lució un saco sastrero, manteniendo su amor por lo elegante, y lo cerró con unos tacos en punta, también blancos. Sin embargo, lo que llamó la atención fue el imponente collar de rosas y perlas, que le entregaron en su llegada, como símbolo de respeto y hospitalidad. El accesorio lograba fusionar elementos británicos y asiáticos, uniendo rosas rojas, símbolo nacional inglés, y perlas, asociadas a la elegancia y la tradición de la realeza británica.

Kate Middleton, el total white y el collar de rosas

Las flores y la moda: estampados y accesorios ideales

Si bien Kate Middleton dio cátedra de cómo elevar un look con el accesorio floral de la comunidad hindú, la realidad de la industria fashionista es que las flores son un gran elemento para marcar el comienzo del verano y la primavera, manteniendo la conexión con la naturaleza y la elegancia. En diferentes ocasiones, las celebridades mostraron vestidos o prendas que llevaban estampados de diferentes flores, dándole color a un atuendo monocromático.

La propia Kate Middleton lució detalles florales a lo largo de todos los eventos donde participó, demostrando un guiño a la naturaleza y dando paso a la originalidad. Desde sombreros con flores hechas de telas hasta accesorios en eventos protocolares, la princesa de Gales abrió la temporada de primavera europea de la manera más colorida.

Kate Middleton y las flores

Los usuarios de las redes sociales y expertos fashionistas no dudaron en destacar el look completo de Kate Middleton, durante su visita a la comunidad india de Leicester. Entre el total white puro de la realeza hasta las rosas llamativas y las perlas delicadas, la princesa de Gales volvió a llevarse los aplausos de todos y dio cátedra de cómo elevar un atuendo, utilizando las flores como protagonistas del mismo y centro del color.

A.E