Este 2 de febrero del 2026, Máxima Zorreguieta y el rey Guillermo celebran su 24 aniversario de bodas. En el 2002, la pareja que movilizó al mundo entero tuvo su ceremonia de matrimonio civil, en la Beurs van Berlage de Ámsterdam. Es por eso que, en esta ocasión decidieron hacer una visita en conjunto, donde llamó la atención un pequeño detalle en el look de la reina de Países Bajos, en honor a ese día donde selló su amor por el monarca.

Máxima Zorreguieta y el rey Guillermo / Créditos: AFP

El romántico detalle fashion de Máxima Zorreguieta, en su aniversario de casamiento con el rey Guillermo

Máxima Zorreguieta y el rey Guillermo son de las parejas royals más queridas de las redes sociales y los medios de comunicación. Desde que se conocieron, no dudan en mostrar lo mucho que se aman y cómo construyen una vida de ensueño junto a sus hijas. Es por eso que este 2 de febrero se vuelve un día importante para ellos: celebran su aniversario de casados. En esta ocasión, decidieron visitar el Oranje Fonds, una fundación que se creó como regalo de bodas nacional del pueblo de los Países Bajos a la pareja.

Para la ocasión, la reina decidió lucir un conjunto elegante gris, de vestido y capa hasta por los tobillos, donde se dejaba lucir unas botas de caña alta total black. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que eligió lucir los mismos pendientes que tuvo el día de su casamiento, en honor a ese recuerdo que aún la acompaña. Los presentes notaron los famosos diamantes, en un diseño clásico y sofisticado de estilo art déco o isabelino. Mientras que la parte superior consiste en un rosicler, el mismo cae hasta terminar en un corte de lágrima elegante y digno de la realeza. Este romántico detalle no pasó desapercibido y todos los expertos fashionistas no tardaron en hacerlo viral.

El pequeño detalle en el look de Máxima Zorreguieta con el que celebró su 24 aniversario de boda

Un día para recordar: el vestido de casamiento de Máxima Zorreguieta

El aniversario de boda de Máxima Zorreguieta y el rey Guillermo es un día de celebración para la familia que, a partir de ese día, comenzó a crecer. Es por eso que muchos fanáticos y seguidores recuerdan con cariño las hermosas fotografías de ese momento, sobre todo por el hermoso vestido que llevó la reina. Se trata de un diseño del reconocido modisto italiano Valentino Garavani, confeccionado en seda blanca y con una cola de cinco metros de largo. Su velo sostenía a la tiara de diamantes de la reina Beatriz, la cual formaba parte de las joyas de la Casa Real holandesa.

Como detalle final lució unos pendientes de diamantes, que volvió a lucir 24 años más tarde, para su aniversario de bodas. Máxima Zorreguieta y el rey Guillermo celebraron este día tan especial para ellos, y ella no dudó en dejar su amor por él en un detalle fashion que no pasó desapercibido. Los seguidores y fanáticos dejaron sus mensajes para la pareja y festejaron con ellos en las redes sociales.

A.E