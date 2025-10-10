Las exigencias de la Academia San Javier con la princesa Leonor

La princesa Leonor atraviesa una nueva etapa en su preparación militar con su ingreso en la Academia General del Aire y del Espacio, ubicada en San Javier, Murcia. Después de su paso por la Academia General Militar de Zaragoza y la Escuela Naval de Marín, la heredera de la Corona española inicia el tercer y último año de instrucción en las Fuerzas Armadas. Este período supone la culminación de un proceso de formación que busca dotarla de los conocimientos necesarios como futura jefa de los tres Ejércitos.

La princesa Leonor cumple estrictas exigencias en su formación militar

La llegada de la princesa a San Javier fue cuidadosamente planificada. Según el real decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado 23 de julio, Leonor formará parte de la LXXVIII Promoción de la academia y compartirá formación con otros 74 alumnos. No recibirá despacho en este centro, sino que ascenderá a guardia marina de segundo curso, equivalente al rango de alférez de cuarto curso.

Durante la visita de la ministra de Defensa, Margarita Robles, al complejo militar, el coronel Luis Felipe González Asenjo detalló las características del programa académico. La titular de Defensa destacó el esfuerzo y la disciplina de la princesa durante sus anteriores etapas, subrayando que siempre se ha integrado sin trato de favor. Además, confirmó que compartirá alojamiento, rutinas y materiales con sus compañeros, incluido el uso de los nuevos aviones Pilatus, que reemplazan a los históricos C-101.

La formación incluye una fase teórica inicial antes de que Leonor realice sus primeros vuelos acompañada por instructores. Su rutina diaria comenzará a las 6:30 de la mañana con el toque de diana y finalizará alrededor de las 18:00. Entre las materias que cursará se encuentran física, química, álgebra, inglés, técnicas militares y liderazgo.

Las normas de la academia son estrictas. Los alumnos, incluida la princesa, deben permanecer disponibles en todo momento, salvo los fines de semana o festivos autorizados. En San Javier, Leonor dispondrá de las mismas instalaciones que el resto de cadetes: comedores, biblioteca, polideportivo, piscina, campo de vuelo y zonas de estudio.

Con más de 80 años de historia, la Academia General del Aire y del Espacio ha formado a más de 10.000 alumnos, entre ellos el rey Felipe VI y el rey emérito Juan Carlos I. La princesa Leonor se convierte así en la tercera generación de la familia real española en continuar esta tradición militar.

